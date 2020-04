Verstoß gegen Maskenpflicht in Wolfsburg kostet 50 Euro

Wer in Wolfsburg beim Einkaufen, im Rathaus, im Bus oder beim Arzt keine Maske vor Mund und Nase trägt, dem droht ein Bußgeld von 50 Euro. Allerdings erst ab dem 27. April. Eine Woche haben die Menschen Zeit, sich an die seit Montag in unserer Stadt geltende Maskenpflicht zu gewöhnen, die zunächst bis zum 6. Mai ausgesprochen wurde. An vielen Ausgabestellen bildeten sich am Montag teilweise meterlange Schlangen. Aufatmen können die...