Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Wolfsburger Felgenbande

Genauso wie vom bislang unbekannten Kleber-Phantom fühlten sich Wolfsburger VW-Fahrer in den vergangenen Jahren von der Felgenbande terrorisiert. Im Wochentakt, zeitweise täglich, kam es zu Diebstählen. In sozialen Netzwerken teilten betroffene Eigentümer Bilder von ihren aufgebockten Autos und suchten verzweifelt nach Zeugen. Im November 2019 konnten die Ermittler den Fahndungserfolg vermelden. Nun hat die Staatsanwaltschaft fünf Männer (24 bis 31 Jahre alt) angeklagt. Gegen fünf weitere Personen laufen noch Ermittlungen. Neue Details zum Vorgehen der Bande werden bekannt.

Das Hauptlager der Bande war eine dieser Garagen in der Corveystraße in Fallersleben, die einer der Angeklagten angemietet hatte. Foto: Darius Simka / regios24

Eine typische Polizeimeldung in diesen Jahren lautete wie folgt: „Unbekannte Täter entwendeten alle vier Räder von einem VW Touareg. Das schwere Fahrzeug wurde auf Pflastersteinen aufgebockt. Anschließend demontierten die Täter die Alufelgen mit Bereifung und entwendeten diese.“ Die Täter hatten laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters, sich folgende Masche zurechtgelegt: Zunächst sollen sie in Wolfsburg Autos mit teuren Felgen ausgespäht haben. Es wurden ausschließlich größere 19 bis 21 Zoll-Felgen von VW-Fahrzeugen entwendet, insbesondere die Modelle Pretoria, Suzuka, Brescia, Salvador, Reifznitz. „Zwar hatten alle diese Felgen Schlösser, aber die Angeklagten hatten sich Sätze mit passenden Schlüsseln organisiert. Die gibt es leider frei verkäuflich im Internet“, so Wolters.

Zunächst soll sich ein Täter die Felgen geprüft haben, welcher Schlüssel passt. Nachts kam er dann zurück. Er bockte die Autos mit Steinen (von einer Baustelle im Vogtlandweg) oder Holzklötzen (vorher zurechtgesägt und hinterm Schützenhaus gelagert) auf, die genau unter den Querlenker gesetzt wurden. So tricksten sie die fahrzeuginternen Warnsensoren aus, die sonst Alarm geschlagen hätten, wenn zum Abmontieren der Reifen Luft abgelassen wurde. Zeitgleich warteten Mittäter in der Umgebung mit ihren Autos, in die die Felgen eingeladen wurden. Das Hauptlager der Bande befand sich in einer Garage in der Corveystraße in Fallersleben, die einer der Angeklagten für 90 Euro im Monat angemietet hatte. Weil noch mehrere Mieten offen sind, hat der Garagen-Eigentümer gegen ihn einen Titel erwirkt, wie er unserer Zeitung berichtete.

Aufgrund der Vielzahl der Diebstähle fuhren Polizei und auch VW-Werkschutz verstärkt Kontrolle. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und so konnte am 4. Januar 2019 der erste Tatverdächtige von der Polizei mit gestohlenen Felgen aufgegriffen werden. Mit dieser Tat startet die Anklage, so Wolters. „Wir gehen davon aus, dass es davor noch weitere Taten gab, die aufs Konto der Angeklagten gehen, was einige in Verhören auch eingeräumt haben. Diese Taten können wir ihnen wegen fehlender Beweise allerdings nicht nachweisen.“ Drei Wochen später wurde der nächste Verdächtige auf frischer Tat erwischt. „Nach und nach kristallisierten sich Verdächtige heraus. Die Ermittlungen gab die Polizei Wolfsburg im Herbst 2019 an die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig (Anmerkung: spezialisiert u.a. auf Bandenkriminalität) ab. Die Telefone der Verdächtigen wurden überwacht und sie wurden observiert. Schon nach wenigen Wochen konnten die Angeklagten festgenommen werden“, berichtet Wolters.

Verkauft wurden die Felgen nach Erkenntnissen der Ermittler etwa über einen Wolfsburger Bekannten der Angeklagten, der die Felgen wiederum über Online-Portale verkauft haben soll. Ins Visier geriet außerdem ein Gebrauchtfelgenhändler aus dem Kreis Helmstedt. Gegen beide wird wegen gewerbsmäßiger Hehlerei ermittelt.

Das Motiv der Bande: schlichtweg Geld, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren, davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Manchmal sollen die Täter in unterschiedlicher Besetzung mehrmals in der Nacht zugeschlagen haben. Bei einem Autoverleih sollen alle Angeklagte gemeinsam gleich an mehreren Auto die Felgen abgebaut haben. In einem anderen Fall soll Mitglieder der Bande einen Golf GTI, nachdem die Felgen demontiert wurden, an der Braunschweiger Straße angezündet haben, wohl um Spuren zu verwischen. Allein in diesem Fall beträgt der Schaden 40.000 Euro. „Bei allen angeklagten Taten wird eine Schadenssumme von knapp 100.000 Euro angenommen“, sagt Wolters.