Wolfsburger Abiturienten: Lieber keine Prüfung

Die Abiturprüfungen in Niedersachsen sollten ursprünglich am 20. April beginnen. Bedingt durch die Corona-Krise verzögern sich diese um drei Wochen. Der erste Termin für die schriftliche Prüfung ist nun der 11. Mai. Die Schulen sind mittlerweile seit dem 16. März geschlossen. Am Montag, 27. April, sollen die 13. Jahrgänge wieder zur Schule gehen.

„Die Abi-Vorbereitungen sind definitiv erschwert“, sagt Martin Bloch, der genau wie sein Mitschüler Björn Enßlen die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule besucht. Die beiden 19-jährigen Wolfsburger sind sich einig: „Wir würden das Abitur lieber nicht schreiben.“ Das sehe auch der Großteil ihrer Mitschüler so. „Das viele Hin und Her in den vergangenen Wochen ist zermürbend“, erzählt Enßlen. Fast jeden Tag habe es per E-Mail neue Informationen gegeben. Bloch sagt: „Es fällt mir schwer, mich aufs Lernen zu konzentrieren.“ Andere Mitschüler hingegen würden gerne das Abi schreiben. „Sie wollen nichts geschenkt haben und sehen die 13 Schuljahre sonst als verschwendet an“, erzählt Bloch.

Er könne sein volles Lernpotenzial nicht abrufen, sagt Bloch. Zudem habe ihm die zweiwöchige Zwangspause vor den Osterferien überhaupt nicht gut getan. „Mir fehlen die Lerngruppen. Dort kann ich mich besser fokussieren.“ Das gelte vor allem für seine lernintensiven Leistungskurse Biologie und Chemie. Er hätte sich auch gerne zum Lernen in die Bibliothek der Schule gesetzt. „Dort herrscht eine andere Lernatmosphäre.“ Er lebe in einer eher kleinen Wohnung, in der er nicht gut lernen könne. „Und dann fangen die Nachbarn auch noch spontan zu renovieren an...“

Zwar hätten sich die Lehrer sehr bemüht, so Enßlen, die Abiturienten so gut es geht zu unterstützen. Aber der digitale Unterricht stoße auch an Grenzen und könne den persönlichen Kontakt in der Schule nicht ersetzen. In seinem Prüfungsfach Spanisch habe wegen der vorzeitigen Schulschließung ein Thema noch komplett gefehlt. „Das mussten wir uns im Eigenstudium beibringen.“

Problematisch sei die Abschlussprüfung zum Beispiel auch im Fach Sport, da hier der Praxisteil entfalle. Ein Mitschüler habe sich 18 Monate auf die Schwimmabnahme vorbereitet. „Er war fast jeden Tag schwimmen“, erzählt Enßlen. Sein Vorschlag: Auf das schriftliche Abi verzichten und eine Durchschnittsnote aus den bisherigen Leistungen bilden. Oder zumindest den Anteil der Abiturprüfung an der Abschlussnote von 33 Prozent auf 10 bis 20 Prozent senken.

Für Bloch ist nicht nur die erschwerte Abi-Vorbereitung eine Belastung, sondern auch die Tatsache, dass er als Asthmatiker zur Risikogruppe gehört. Auch dazu habe es immer wieder neue Informationen gegeben, ob er zur Schule kommen soll oder nicht. „Ich habe mich aber entschieden, freiwillig hinzugehen.“ Wenn die Wolfsburger das Abitur in der Tasche haben, wollen beide zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, bevor sie studieren.

