Quarantäne für Medien aus der Stadtbücherei Wolfsburg

Die Stadtbibliothek stellt bis auf weiteres alle zurückgegebenen Medien erst für 72 Stunden in Quarantäne, bevor sie sie erneut verleiht. Damit folgt sie der Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Viren, die auf Papier oder Pappe haften, sind nach 24 Stunden nicht mehr ansteckend, auf Plastikoberflächen nach 72 Stunden. So geht die Bibliothek sicher, dass Bücher, CDs und andere Medien nicht kontaminiert sind und keine Viren auf ihre nächsten Nutzer übertragen können. Bibliotheksnutzer, die sich ein Medium vorbestellt haben, müssen also mit längeren Wartezeiten rechnen.

Alle Infos zu Corona in Wolfsburg