„Anti Viral Beats“: Musik aus Wolfsburg gegen das Virus

Claudio Calandra ist dabei, die Musiker von Clonmac Noise steuern irischen Folk bei, Soul kommt von Souluk, bei Crowd Above Nine und Sandkamper wird es rockig und mit Torpedo Harms und Among Familiar Faces sind zwei Punkbands vertreten. Das Duo Finja & Robin covert den Radiohead-Klassiker „Creep“, Mark Protze steuert einen Song bei, die Band Angzt präsentiert eine Mischung aus Punk, Rap und Rock. 10 Wolfsburger Musik-Formationen machen auf der CD „Anti Viral Beats“ gute Laune in schlechten Zeiten. Finja Augsburg von Crowd Above Nine hat das Projekt initiiert, mit dem sie möglichst vielen Leuten helfen will. Ob denen, die durch die Musik auf bessere Gedanken kommen, ob denen, die damit ein bisschen Geld verdienen, oder auch solchen, die eigentlich nichts damit zu tun haben: Der Wolfsburger Tafel und dem Klinikum.

„Je zur Hälfte gehen die Einnahmen an die beteiligten Musiker und an die Tafel sowie das Klinikum", sagt die Wolfsburger Musikerin. Ihre Idee, eine CD mit Wolfsburger Musik gegen Corona zu produzieren, verwirklichte sie mit der Hilfe des Geschäftsbereich Kultur der Stadt. Auch die Krass Kreativagentur förderte das Projekt, Freund und Duo-Partner Robin Wetzlar unterstützte die Sängerin ebenfalls. „Ich habe einfach die Musiker angesprochen, die ich kenne – und so haben wir das Projekt superschnell auf die Beine gestellt." Wichtig sei ihr gewesen, viele verschiedene Stile abzubilden, damit möglichst viele der CD etwas abgewinnen können. Für eine Spende von mindestens 15 Euro ist sie derzeit bereits im Netz zu haben. Bald soll sie außerdem in den Cadera-Filialen in der Innenstadt und bei Saturn zu erstehen sein – der genaue Termin steht noch nicht fest. „Ich wollte nicht einfach zuhause sitzen und nichts tun", sagt Finja Augsburg über ihr Projekt: „Und wollte helfen, so, wie ich es am besten kann. Mit Musik."