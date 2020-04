In einem Jahr wollen Sülfelder kirchlich heiraten – ohne Masken!

Gerade einmal 10 Minuten dauert es. Dann hat Nicole Emter (24) einen neuen Nachnamen. Seit kurz nach 11 Uhr am Freitag trägt sie den Familiennamen ihres Liebsten, Manuel Lapisch (29). Was dem ersten Anschein nach wie eine seltsame standesamtliche Kurzabfertigung in der Verwaltungsstelle Fallersleben wirkt, ist seit wenigen Wochen trauriger Standard in Wolfsburgs Trauzimmern. Aus Sicherheitsgründen geht es nicht anders: Zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat die Stadtverwaltung festgelegt, dass Trauungen derzeit nicht länger dauern dürfen, um das Ansteckungsrisiko für alle so gering wie möglich zu halten.

Maximal vier Personen plus Standesbeamter Standesbeamtin Michaela Brinschwitz vollzog die Trauung. Foto: Helge Landmann / regios24 Normalerweise nehmen sich Michaela Brinschwitz und ihr Kollege Sascha Ehrhoff etwa eine halbe Stunde Zeit für eine Eheschließung. An diesem Freitag trauen die Standesbeamten vier Paare. Die Regeln sind strikt: Die Verwaltungsstelle ist regulär geschlossen. Der Zugang zum Trauzimmer, maximal vier Personen plus Standesbeamter, erfolgt über den Hintereingang. Vorher müssen alle einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Nachdem das angehende Brautpaar – die beiden sind seit rund acht Jahren zusammen und leben in Sülfeld – auf dem Parkplatz die erzwungenermaßen kleine Hochzeitsgesellschaft des engsten Familienkreises begrüßt hat, versammelt es sich mit den neuen Trauzeugen, um hineinzugehen: Daniels Mutter Ina Lapisch und Nicoles Bruder Alexander Emter. Eigentlich wären Freunde der Brautleute Trauzeugen gewesen. „Aber dann hätten wir für Kaffee und Kuchen im Garten bei meinen Eltern in Sülfeld die Familie ausladen müssen. Denn wir dürfen nur mit zehn Personen inklusive uns als Brautpaar feiern", erklärt Manuel Lapisch. Masken von der Tante des Bräutigams Alle vier tragen elegante Masken. Genäht von der Tante des Bräutigams, Stefanie Broistedt. Sie hat unserer Zeitung am Montag verraten, dass sie schicke Modelle für die Hochzeit ihres Neffen näht. Und dass die Braut so professionell frisiert ist, liegt daran, dass ihre jetzige Schwiegermutter Friseurin ist! Im Trauzimmer sorgt Michaela Brinschwitz – auch sie trägt Maske – dafür, dass es trotz der Kürze der Zeit und der Zwangsmaskerade eine individuelle Zeremonie wird. „Es fällt viel Persönliches weg. Aber wir achten darauf, dass es in diesen 10 Minuten wirklich schön ist", sagt die Standesbeamtin später. Durchs geöffnete Fenster kann unsere Zeitung einen Blick auf die Mini-Zeremonie werfen. Bräutigam-Vater und Braut-Eltern müssen draußen bleiben Als das frisch vermählte Paar mit seinen beiden Trauzeugen ruck-zuck wieder in die strahlende Sonne heraustritt, branden Jubel und Applaus auf. Dort mussten unter anderem Bräutigam-Vater Frank Lapisch sowie die Braut-Eltern Elena und Rudolf Emter aus Wittingen warten. Ebenso wie Maximilian (4) und Anastasia (2) aus Berlin, Neffe und Nichte der Brautleute. „Es ist wie im Krankenhaus, schrecklich", sagt die Brautmutter halb lachend. Enge Umarmungen gibt es nur im allerengsten Kreis, andere reichen Geschenke und zwinkern dem Brautpaar nur aufmunternd zu. Als Zaungäste mit deutlichem Abstand sind einzelne Freunde hinzugekommen, unter anderem von der Sülfelder Dorfjugend, die eigentlich ein paar Aktionen geplant hatten. Statt eines Sektempfangs mit Gläsern und Flaschenausschank gibt's eine infektionsfreie Alternative: Zugeprostet wird mit Kurzen in Fläschchen – Sülfelder Korn, passend zum Wohnort der Frischvermählten! Anspannung fällt ab nach Desmaskierung Von den Brautleuten fällt die erste Anspannung sichtlich ab, beide haben ihre Masken abgenommen. „Es fällt zwar alles flach, was wir heute geplant hatten. Aber mit dem Wetter haben wir mehr als Glück", sagt der Bräutigam. Die Braut ergänzt: „Ich freue mich trotzdem. Die Trauung war schön. Hauptsache, wir haben die Familie dabei." Ausgelassenheit nach der Demaskierung: Nicole und Manuel Lapisch nach der Eheschließung an der Verwaltungsstelle Fallersleben. Nur engste Familienangehörige durften ganz nah ran. Foto: Helge Landmann / regios24 Haben die beiden über eine Verschiebung ihrer seit zwei Jahren geplanten Hochzeit nachgedacht, als wegen Corona immer mehr Beschränkungen erlassen wurden? „Wir haben tatsächlich kurzfristig über eine Absage nachgedacht", verraten sie. „Aber wir wollten dieses eine Hochzeitstag-Datum 24. April." Denn: Auf den Tag in einem Jahr heiraten Nicole und Manuel Lapisch auch kirchlich! „Und dann wird groß gefeiert", sagen sie. Der Bräutigam stellt aber klar: „Wenn nur wir beide ins Trauzimmer gedurft hätten, dann hätten wir verschoben." Diese Bestimmung gab es nämlich anfangs nach Ausbruch der Corona-Krise – sie wurde inzwischen jedoch gelockert.