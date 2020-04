Klar, es sei auch eine Herausforderung, sagt Christian Provenziani. Aber eben auch eine Chance für die Familie. Der Projektmanager arbeitet derzeit von zuhause, umgeben von seinem Nachwuchs, das sind die sechsjährige Tochter Sophia und sein vierjähriger Sohn Mariano. Mama Marie ist ebenfalls berufstätig, aber nicht im Homeoffice. Projektmanager Provenziani beschreibt einen typischen Tag so: „Ist doch gar kein Problem, wenn man gerade mit den Kollegen per Headset verbunden ist und der Sohn aus dem Bad ruft: Ich bin fertig mit Kaaackern! Stress ist das nicht. Es ist eine Herausforderung! Die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen und gleichzeitig klar zu kommunizieren, wann der Papa verfügbar ist und wann die Kinder eine eigene Lösung anstreben müssen. Papa, ich will raus! Nun ist es 14 Uhr. Mama ist noch auf Arbeit und die Kinder drehen langsam durch. Aber gut, das Wichtigste ist erledigt, Papa versucht die Kinder noch etwas zu beruhigen und druckt kurzer Hand 20 Ausmalbilder von Serienstars aus, sodass die Kinder noch mal für eine Stunde beschäftigt sind. Aber dann, um 15 Uhr ist kein Halten mehr. Es reicht!! Die Kinder sind bereit für die Fahrräder und für den Kiessee. Glücklicherweise haben beide auf einmal und ganz fix Fahrradfahren gelernt und so geht es mit Karacho auf zum See. Dort ist eine herrliche Ruhe, die Menschen gehen sich aus dem Weg und die Kinder haben Sand, Wasser, Spielzeug und Geheimgänge im Gebüsch, die sie erkunden können. Papa? Ja, der muss graben oder darf auch einfach mal nur sitzen und seine Triathlon-Zeitschrift lesen. Eine schwierige, aber auch tolle Zeit!“ ben