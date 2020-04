Westhagen: Stralsunder Ring als Abkürzung

Der Dresdener Ring in Westhagen ist noch monatelang eine Baustelle und nur als Einbahnstraße befahrbar. Viele Autofahrer nutzen seitdem den südlichen Stralsunder Ring als Abkürzung, wenn sie Richtung Frankfurter Straße fahren wollen. Das ist zumindest die Beobachtung von Anwohner Peter Pohl. „Dabei dürfen die Straße eigentlich nur Anlieger und Busse der WVG nutzen“, ärgert sich der 73-Jährige. Er habe auch viele auswärtige Kennzeichen an den Fahrzeugen ausgemacht.

Die Bauarbeiten im Dresdener Ring in Westhagen werden noch einige Monate andauern. Foto: Helge Landmann / regios24

Seit 24 Jahren wohnt Pohl im Stralsunder Ring. Die Parksituation sei durch Kindergarten und Schulen schon immer problematisch gewesen. „Viele Auto- und Busfahrer halten sich leider auch nicht an das vorgeschriebene Tempo 30“, zählt er ein weiteres Ärgernis auf. Und nun werde der Stralsunder Ring als Umfahrung für die Baustelle im Dresdener Ring missbraucht. „Das tägliche Fahrzeugaufkommen hat sich seitdem verdoppelt“, meint Pohl. Die Hinweisschilder „Durchfahrt verboten“ an den beiden Einfahrten zum Stralsunder Ring würden geflissentlich ignoriert.

In einem Brief an das Ordnungsamt schreibt Pohl: „90 bis 95 Prozent der Verkehrsteilnehmer, die aus Fahrtrichtung Mörse kommend in den Stralsunder Ring mit Fahrziel Innenstadt, Laagberg, Detmerode, Westhagen abbiegen, glauben, sie haben jetzt freie Fahrt und missachten ganz bewusst die Tempo-30-Vorgabe.“ Sein Vorschlag: Im südlichen und westlichen Teil des Stralsunder Rings könnten im Abstand von 500 Metern Schwellen auf der Fahrbahn angebracht werden, die die Autofahrer zwingen, langsamer zu fahren. Allerdings sehe das Ordnungsamt dieses Problem nicht. In einem Antwortschreiben verweise die Stadt darauf, dass eine Geschwindigkeitskontrolle in 2019 keine signifikanten Verstöße erbracht habe, berichtet Pohl.

Westhagens Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth kennt die Verkehrsproblematik im Stralsunder Ring seit Jahren. Durch die Baustelle im Dresdener Ring könne es nun zu einer weiteren Verschärfung der Situation kommen. „Ich verstehe die Anwohner und bedauere, dass manche wegen des Verkehrs ihre Terrasse oder ihren Garten nicht nutzen können“, sagt Neuwirth. Man könne nur an die Vernunft der Autofahrer appellieren, dass sie der Umleitung folgen. „Die A39 und die Frankfurter Straße sind derzeit ja nicht überlastet“, meint Neuwirth.

Zur Sanierungsmaßnahme Dresdener Ring Süd gehört die Errichtung eines Zebrastreifen auf der Ring-Oberfläche mit neuen weiterführenden Wegeverbindungen, die Verlegung der Bushaltestelle auf beiden Straßenseiten und die Sanierung des Fußgängertunnels. Im ersten Bauabschnitt wird zunächst die südliche Fahrbahn gesperrt, nach etwa drei Monaten wird die Baustelle dann auf die nördliche Straßenseite verlegt.