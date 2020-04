Stadt Wolfsburg veröffentlicht Corona-Regeln für Schulen

In Nordrhein-Westfalen hat der Schulunterricht schon am Donnerstag wieder begonnen. In Wolfsburg geht es am Montag, 27. April, stufenweise los.

Mit der Rückkehr der Abiturienten in die Klassenzimmer rollt am Montag, 27. April, auch in Wolfsburg der Schulbetrieb langsam wieder an. Die Kommune hat nun Verhaltensempfehlungen für Schüler und Lehrer veröffentlicht. Sie basieren auf dem niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona.

Was gilt es zu beachten?

Erstens: Hände waschen, und das häufig und richtig. Die Beschaffung aller notwendigen Hygieneartikel wie Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel sei beauftragt worden, berichtet die Stadt-Pressestelle. Desinfektionsmittel sollen nur in Ausnahmefällen und, je nach Alter der Schüler, nur unter Aufsicht eines Lehrers verwendet werden. Dennoch habe sich die Stadt Wolfsburg entschieden, Desinfektionsmittel insbesondere für die EDV-Fachräume zu beschaffen.

Zweitens: Lüften. Der Reinigungsumfang an den Schulen werde an den Coronahygieneplan angepasst, kündigt die Kommune an. Für eine bessere Hygiene sollen die Klassenräume zudem regelmäßig gelüftet werden. Die Schulen wurden gebeten, darauf zu achten. Klassenräume, die nur eingeschränkt belüftet werden können, sollen zunächst ungenutzt bleiben.

Drittens: Schutzmasken tragen. Da die Klassen geteilt werden und auf Abstand sitzen, müssen die Schüler und Lehrer im Unterricht keine Mund-Nasen-Masken tragen, sollen dies aber in den Pausen sowie beim Betreten der Schulsekretariate tun. Auch die Schulsekretäre und Sekretärinnen werden nach Angaben der Kommune Schutzmasken tragen. Den Mundschutz muss jeder Schüler und Mitarbeiter selbst mitbringen.

Um den Infektionsschutz in den Schulsekretariaten zu erhöhen, hat die Stadt Wolfsburg Plexiglasscheiben gekauft. „Die Wiedereröffnung der Schulen muss stets im Einklang mit dem Infektionsschutz und den Hygienevorschriften stehen. Können die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden, müssen zunächst die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten steht an erster Stelle“, schreibt die Stadt-Pressestelle.

