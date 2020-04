Wo lässt sich noch Desinfektionsmittel bestellen, wie der Bedarf an Schutzmasken decken? Wie ist der Kunden-Ansturm mit der Notwendigkeit der Mitarbeiter, ihre Kinder zu betreuen, zu vereinbaren? Die Coronakrise stellt alle vor neue Herausforderungen, ganz besonders aber die Apotheken.

Vor 14 Jahren hat Henrik Dörschner die von seinem Großvater gegründete Porsche-Apotheke in der Wolfsburger Innenstadt von seinem Vater übernommen. Die Corona-Pandemie ist die größte Ausnahmesituation, die er je erlebt hat. Bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben braucht er viel Organisationstalent und gute Ideen. Schon allein, wenn es darum geht, die Kunden mit Schutzausrüstung zu versorgen.

Die Plexiglasabtrennungen in der Porsche-Apotheke hat die Frau des Inhabers Henrik Dörschner nach einem Einkauf in einem schwedischen Möbelhaus gefertigt. Foto: Helge Landmann / regios24

„Mund-Nasen-Masken werden sehr stark nachgefragt“, sagt der Apotheker. Das sei schon seit Wochen so, aber besonders seit dem vergangenen Montag. Die Beschaffung gestaltet sich alles andere als einfach. „Es tummeln sich viele unseriöse Anbieter auf dem Markt, und die Preise sind explodiert“, erzählt er. Die Apotheker müssten darum erst einmal seriöse von unseriösen Anbietern unterscheiden, damit sie Masken zu fairen Preisen anbieten können. Die Porsche-Apotheke ist jetzt bei 1,49 Euro, worauf Dörschner angesichts der Tatsache, dass die Kommune die Masken zum Selbstkostenpreis von 1 Euro abgibt, stolz ist. Der Weg, auf dem er die Masken bekommen hat, erzählt einiges über die Ausnahmesituation, in der sich Deutschland befindet: Die Masken wurden dem Wolfsburger von einem mittelständischen Bremsenhersteller angeboten und geliefert, der gut nach China vernetzt ist.

Ungewöhnliche Wege hat er auch bei der Ausstattung der Apotheke beschritten. Schon im März hat das Team Plexiglas-Trennscheiben am Tresen aufgestellt. Weil Geschäftemacher Mondpreise aufriefen, kaufte Dörschners Frau Ikea-Bilderrahmen aus Plexiglas und stellte sie auf Füße. „Man braucht Improvisationstalent“, sagt der Apotheker.

Die Kunden wiederum brauchen jetzt seiner Erfahrung nach nicht nur Arzneimittel, sondern auch Informationen oder beruhigende Worte. Wie nutzt man Schutzmasken richtig? Wie gefährlich ist das Coronavirus? „Wir sind Anlaufstelle für Menschen mit Sorgen und Nöten“, so Dörschner. Die Angestellten beantworten Fragen und versuchen Tipps zu geben, auch Besuchern, die nichts kaufen. „Das ist auch, was uns von Online-Apotheken unterscheidet“, betont der Chef. Der Service gehört zu den Stärken im harten Wettkampf mit Online-Apotheken, die vieles billiger anbieten können als die Apotheken vor Ort, und mit Online-Apotheken aus dem Ausland, die wegen der dort niedrigeren Arzneimittelpreise bei der Preisgestaltung noch stärker im Vorteil sind. Doch wer sich gut informiert und betreut fühle, so Dörschner, sei oft auch gern bereit, 50 Cent mehr für eine Packung Kopfschmerztabletten zu zahlen.

Der Lockdown machte sich in der Innenstadt-Apotheke mit einigen Tagen Verzögerung bemerkbar: Die Laufkundschaft blieb weg. Seit der Wiedereröffnung vieler Geschäfte erlebte das Team dagegen einen extremen Ansturm. Vor allem, weil die Wolfsburger Mund-Nasen-Masken benötigten, die zu tragen Pflicht wurde. „Jetzt normalisiert es sich“, sagte Dörschner am Freitag. Er rechnet damit, dass die Corona-Pandemie ihn noch mindestens ein Dreivierteljahr beschäftigen wird. „Aber ich glaube, dass wir in Deutschland vergleichsweise gut aufgestellt sind.“

