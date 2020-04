Fahrendes Konzert mit Wolfsburger Musikern

Um den Wolfsburgern in Zeiten der Kontaktsperre in ihren eigenen vier Wänden eine Freude zu bereiten, hat die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sich eine besondere Aktion ausgedacht: Am Donnerstag, 30. April, und Freitag, 1. Mai, werden Wolfsburger Musiker ihr Repertoire zum Besten geben – allerdings nicht wie sonst auf einer stationären Bühne, sondern auf einem „Musik-Mobil“, das durch Westhagen und die Wolfsburger Nordstadt rollen wird.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Den Impuls für das ungewöhnliche Konzert gab laut Mitteilung der WMG der Wolfsburger Musiker Axel Naschke. Frank Hitzschke, Bereichsleiter des WMG-Citymanagements, erklärt: „Zurzeit finden zum Schutz unserer Gesundheit natürlich keine gewöhnlichen Konzerte oder andere Freizeitveranstaltungen statt. Das hat uns dazu veranlasst, das ‚MusikMobil‘ ins Leben zu rufen. Dem fahrenden Konzert können die Wolfsburger sicher von zu Hause aus lauschen – an ihren Fenstern, auf ihren Balkonen oder in ihren Gärten, natürlich aber nicht auf der Straße. Wir hoffen, dass wir damit dem einen oder anderen eine Freude bereiten können.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

An beiden Tagen wird das „Musik-Mobil“ jeweils eine Route mit verschiedenen Stationen abfahren, an denen die Künstler für rund 15 bis 20 Minuten spielen. Am 30. April startet der Wolfsburger Musiker Axel Naschke, der von 15 bis 18 Uhr mit dem „Musik-Mobil“ durch Westhagen „touren“ wird. Die Route beginnt in der Eisenacher Straße, führt dann durch das Wohngebiet in Westhagen und endet am Stralsunder Ring.

Am 1. Mai tritt die Wolfsburger Künstlerin Sonja Erichsen auf dem „Musik-Mobil“ auf und lässt ebenfalls von 15 bis 18 Uhr Popmusik und bekannte Cover-Songs erklingen. Diese Route durch die Wolfsburger Nordstadt beginnt Am Gutshof und endet in der Windmühlenbreite. red

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

coronavirus in niedersachsen- alle fakten auf einen blickCoronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick