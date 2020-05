Wolfsburger Entwässerungsbetriebe bepflanzen Teiche

Vorbereitung der Schutzkörbe für das Einsetzen der Teich- und Seerosen in den Mühlenteich mit (von links) Uwe Dobbranz, Jürgen Peter, Nader Said, Adrian Rohne (alle WEB) und Sabine Krüger (Geschäftsbereich Grün).

Schilfpflanzen, Röhrichtinseln sowie See- und Teichrosen wollen die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) in verschiedenen Teichen pflanzen. Damit soll die Nährstoffkonzentration in den als Regenrückhalt genutzten Gewässern gesenkt und so auf die Situation des vergangenen sehr trockenen Sommers reagiert werden, wie die Stadt mitteilt.

Aktuell wird damit begonnen, See- und Teichrosen an ausgewählten Stellen im Stemmelteich (Rabenberg) und im Mühlenteich (Kreuzheide) einzusetzen. Der Einbau erfolgt in einem Schutzkorb, damit die Seerose im Teich ungehindert anwachsen kann und nicht durch Fischverbiss beschädigt wird.

In einem ersten Schritt war am Detmeroder Teich bereits im März ein beschädigter Böschungsbereich mit Schilfpflanzen wieder neu aufgebaut worden.

Die Schilfpflanzen wurden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde dem Regenrückhaltebecken Lehmkuhlenfeld (Heinenkamp II) entnommen und in Detmerode wieder eingepflanzt.

Vorhaben sind Ergebnisse aus der Projektgruppe „Wasser in der Stadt“

Abschließend ist geplant, Röhrichtinseln verschiedener Bauart auf dem Neuen Teich einzusetzen. Durch Niederschläge gelangen auf natürliche Weise Nährstoffe in die Regenrückhaltebecken der Stadt. Diese funktionieren aufgrund ihrer Retentionswirkung als Nährstoffsenken.

Die sollen wiederum mit der zusätzlichen Begrünung gebunden und somit auf natürliche Weise dem Nährstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Die verschiedenen Vorhaben sind Ergebnisse aus der Projektgruppe „Wasser in der Stadt“ mit den Beteiligten: Aller-Ohre-Verband, Angel- und Gewässerschutzverein WOB-Vorsfelde, Sportfischerverein Wolfsburg, BUND, den zuständigen Geschäftsbereichen der Stadt und der WEB. red