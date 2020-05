Notbetreuung in Wolfsburg: Nachfrage versiebenfacht

Die Zahlen der Notbetreuung in den Wolfsburger Kitas und Tagespflegeeinrichtungen hat sich innerhalb eines Monats versiebenfacht. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Demnach werden Stand Freitag 370 Kinder in 92 Notgruppen betreut. Alle Einrichtungen bieten solche Gruppen an: Die Gesamtkapazität belaufe sich derzeit noch auf 1500 Plätze.

Wie die Stadt weiter mitteilt, sind die Kapazitäten damit noch nicht ausgelastet. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage weiter steigt. Das Land Niedersachsen strebt eine Betreuungsquote von 40 Prozent in den Einrichtungen und Kinderbetreuung an. Am Montag (11. Mai) will Bildungsdezernentin Iris Bothe informieren, wie der Fahrplan für die nächsten Wochen aussieht. „Für Kinder, die bei einer Kindertagespflegeperson betreut werden, erhalten die Eltern und Sorgeberechtigten ein Informationsschreiben direkt über die Kindertagespflegeperson für die Startphase der Regelbetreuung“, so Bothe: Tagespflegepersonen dürfen nun wieder Gruppen von fünf Kindern ganz regulär betreuen, solange diese Kinder aus nicht mehr als drei Haushalten kommen.

Um die Betreuungsquote von 40 Prozent in den Krippen und Kitas vorhalten zu können, sei es nötig, einen Hygienerahmenplan zu erarbeiten, so Bothe weiter in ihrem Informationsschreiben an Wolfsburger Eltern. Was passiert, wenn die Kapazitäten ausgelastet ist, ist derweil noch unklar. Die Stadt teilt mit, dass eine Priorisierung auf Basis der zu erwartenden Verordnung des Landes vorgenommen werde. „Prioritär sind aktuell die Eltern, die mit einem Elternteil in der kritischen Infrastruktur tätig sind.“ Zu normalen Zeiten stehen in Wolfsburg etwa 5800 Plätze in den Einrichtung zur Kinderbetreuung zur Verfügung: Damit dürften theoretisch, um die 40-Prozent-Quote zu erreichen, in den nächsten Wochen bis zu 2320 Plätze belegt werden.

