Wolfsburg. Sie hatten das Portemonnaie einer 91-Jährigen aus der Manteltasche in einem Einkaufsmarkt in Nordsteimke entwendet.

Frauen stehlen in Wolfsburg EC-Karte und heben 1500 Euro ab

Einer 91-jährigen Wolfsburgerin wurde am 30. März in einem Einkaufsmarkt in Nordsteimke gegen 13 Uhr das Portemonnaie aus der Manteltasche gestohlen. Erst zu Hause bemerkte die Frau den Verlust, ließ aber sofort die Karte sperren, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese beiden Frauen? Foto: Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt

Der Zeitraum reichte den Tätern aus, um bereits kurz nach der Tat in einer Sparkassenfiliale in Hehlingen mit der Karte 1500 Euro abzuheben. Dabei wurden sie von der Überwachungskamera in der Bank gefilmt.

Es handelt sich um zwei Frauen, die mit einem Mund-Nase-Schutz maskiert waren. Eine Täterin trug eine geblümte Jacke, die andere Frau eine Steppweste und ein auffälliges Cap mit einem Panther darauf.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Täterinnen geben können: (05361) 46460. red