Örtliche Tuning-Szene trifft sich am Allerpark: 70 Anzeigen

Die Polizei hat nach einer Kontrolle der örtlichen Tuning-Szene am Allerpark am Montagmorgen 70 Anzeigen erstellt – wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, reagierten die Beamten nach Mitternacht auf zahlreiche Hinweise und Beschwerden von Bürgern über Lärmbelästigungen durch unnötiges Hin-und Herfahren im Allerpark. 16 Einsatzkräfte überprüften auf Parkplätzen entlang der Straße In den Allerwiesen die Insassen von 38 Fahrzeugen und stellten dabei zahlreiche Verstöße gegen das Kontaktverbot zur Eindämmung der Corona- Pandemie fest.

Die Bürgerhinweise erstreckten sich vor allem auf die Wochenendabende und -nächte, an denen sich zahlreiche Menschen auf der Fläche an der Volkswagen-Arena treffen sollen, um untereinander ihre Fahrzeuge zu präsentieren, deren Motorleistung, Aerodynamik, Karosserie oder Fahrwerk zur Leistungssteigerung verändert wurden. Auch Straßenrennen waren laut Polizei in der Vergangenheit Gegenstand von Hinweisen.

In der Zeit zwischen Mitternacht und 01.30 Uhr am Pfingstmontag konnten 38 geparkte Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt werden. Da die Fahrzeuginsassen sich größtenteils auf mitgebrachten Campingstühlen neben ihren Fahrzeugen aufhielten, wurden die geltenden Abstands- und Kontaktregeln des Infektionsschutzgesetzes deutlich sichtbar nicht eingehalten. Zudem wurde durch Zivilbeamte dokumentiert, dass die Fahrer ihre Autos auf der Fahrbahn offensichtlich auf maximal mögliche Geschwindigkeit beschleunigten und anschließend wieder parkten.

Die Beamten umstellten den Bereich und stellten von sämtlichen Insassen der Fahrzeuge die Identität fest. Verstöße in Bezug auf Fahrzeugmodifikationen wie Bauartveränderungen wurden nicht festgestellt. Zum Abschluss wurde allen Betroffenen ein Platzverweis für den Allerpark erteilt.

