Zahl der Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg steigt leicht

Auf dieser vom US-Forschungszentrum "National Institute of Allergy and Infectious Diseases" (NIAID) zur Verfügung gestellten Aufnahme vom 13.02.2020 ist eine Zelle (rot) mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert. Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert.

In Wolfsburg haben sich in den vergangenen sieben Tagen 13 Menschen mit dem Coronavirus neu infiziert. Das geht aus den Daten hervor, die die Stadt täglich, außer am Wochenende, herausgibt. Am Dienstag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Allerdings vermeldete die Stadt am Montag vier Neuinfektionen in der Asylbewerberunterkunft in Detmerode; am Donnerstag waren sechs Neuinfektionen vermeldet worden, darunter eine fünfköpfige Familie. Einen Tag zuvor hatte es drei Neuinfektionen gegeben. In dem vorangegangenen Sieben-Tage-Intervall hatten sich nur zwei Personen neu infiziert. Auch in den drei Wochen davor infizierten sich nur sehr wenige Menschen neu.

Auf unserer Corona-Grafik zeigt sich der leichte Anstieg in der dunkelblauen Kurve, die die Anzahl der Gesamtinfektionen beschreibt: Hier fließt die Anzahl aller Menschen, die sich seit Beginn der Coronakrise in Wolfsburg infiziert haben, mit ein. Ein Blick auf die pinke Kurve, die die Zahl der Neuinfizierten pro Tag darstellt, zeigt, dass die Varianz wochenlang sehr klein blieb. Große Abweichungen gab es vor allem, als die Gesamtzahl der Infizierten stark anstieg. 47 Neuinfektionen an einem Tag sind der Rekordwert für Wolfsburg, diese Zahl wurde am 27. März gemeldet.

In ihrer Mitteilung am Pfingstmontag vermeldete die Stadt zunächst eine falsche Anzahl an Genesenen; von 257 war die Rede. Tatsächlich waren es 240, wie die Stadt später auf ihrer Facebookseite richtig stellte. Am Dienstag waren weitere zwei Personen gesund, sodass derzeit noch 15 Menschen in Wolfsburg an Covid-19 erkrankt sind. Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt seit dem 2. Mai 2020 unverändert bei 5

