Mammut-Abriss: Der Betonkoloss von Westhagen ist weg

Westhagen. Fast zwei Jahre hat der Abriss einer riesigen Hochhauskette in Wolfsburg-Westhagen gedauert. Nun stellt sich die Frage, was danach kommt.

Das war’s: Knapp zwei Jahre, nachdem Bauminister Olaf Lies im August 2018 den Mega-Abriss des Wohnblocks in der Dessauer Straße einläutete, bleiben von den einst 220 Wohnungen nur noch Schutt und Altmetallberge.

Von der Terrasse des Freizeit- und Bildungszentrums am Marktplatz, vor der sich vor nicht allzu langer Zeit noch der Betonkoloss mit seinen bis zu 14 Etagen erhob, öffnet sich der Blick heute bis zur ehemaligen St.-Elisabeth-Kirche. Statt der Abrissgeräusche, in den vergangenen Monaten stetige Begleiter des Alltags im Zentrum Westhagens, herrscht plötzlich ungewohnte Stille. Doch das wird nicht von Dauer sein. Die Planungen für die Neugestaltung des Areals mit mehreren hundert Wohnungen sind in vollem Gange.

Entscheidung über die Neubebauung in Westhagen fällt Mitte Juni

In der Dessauer Straße ist der Abriss so gut wie geschafft. Nur der Keller wird noch abgebrochen und verfüllt. Foto: Helge Landmann / regios24

Eigentlich wollte die Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland, die wohl die meisten davon errichten wird, schon im Frühjahr vorstellen, was sie sich auf ihren Baufeldern zwischen Dessauer und Frankfurter Straße vorstellt. Im März sollte das Preisgericht den Sieger des von dem Unternehmen ausgeschriebenen Hochbauwettbewerbs küren. Die Pandemie machte der Neuland einen Strich durch die Rechnung, doch jetzt soll es nicht mehr lange dauern: „Die Entscheidung über die Neugestaltung des Quartiers wurde aufgrund des Coronavirus auf Mitte Juni vertagt“, sagt Unternehmenssprecherin Rebecca Koch.

Im Hause Neuland geht davon aus, den Abriss des Wohnblocks in diesem Sommer abzuschließen. „Bis zum Erdgeschoss ist bereits alles zurückgebaut worden“, so Rebecca Koch. „Es wird nun noch der Keller abgebrochen und verfüllt.“

Zeitweise waren bis zu 40 Abrissarbeiter in der Dessauer Straße

Ein Spezialunternehmen hatte die unter anderem mit Asbest belastete Hochhauskette in zwei Abschnitten Schritt für Schritt von oben nach unten zerlegt. Zeitweise waren bis zu 40 Arbeiter gleichzeitig auf der Baustelle. Nachdem bis zum Sommer 2019 die Gebäude Dessauer Straße 22 bis 34 fielen, begann im Januar diesen Jahres der Abriss des noch verbliebenen nördlichen Komplexes. Im April kam es auf der Baustelle zu einem Unfall, als eine Betonplatte im sechsten Obergeschoss per Kran angehoben werden sollte, zerbrach und zwei Bauarbeiter traf. Einer von ihnen zog sich schwere, der andere leichte Verletzungen zu.

Der Staat hat den rund 10 Millionen Euro teuren Abriss mit gut 5 Millionen Euro bezuschusst. Eine Modernisierung des Wohnblocks wäre aus Sicht von Stadt und Neuland unwirtschaftlich gewesen.