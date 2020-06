Mit Vollgas und voller Absicht in die Gefahr

Wie fühlt es sich eigentlich wirklich an, ein Fahrsicherheitstraining zu machen? So sperrig wie der Name vermuten lässt, ist die Erfahrung jedenfalls nicht. Das ist meine Erinnerung an meinen Selbstversuch im Jahr 2017, der bis heute nachwirkt.

Der Motor heult. Mein Puls rast. Das Gaspedal ist durchgedrückt, mein rechter Schuh drückt sich in den Teppich im Fußraum. Es geht bergab, in einem wahnwitzigen Tempo, gefühlt 180, da ist mein Puls jetzt auch. Wasser wird unter die Reifen gespült, Wasser besprenkelt die Windschutzscheibe. Und dann: Vollbremsung.

Worte können das Gefühl kaum beschreiben, das mich jetzt überkommt: Erst mal ist es Schmerz, weil mich der Sicherheitsgurt in den Sitz drückt, die Fliehkraft mich aber nach vorne zieht. Gleichzeitig macht mein Herz einen riesen Satz, und das Auto kommt irgendwie, holpernd und buckelnd, zum Stehen. Den Bremsvorgang habe ich vor lauter Aufregung gar nicht so genau mitverfolgt. „Von draußen hört sich das schon richtig gefährlich an“, sagt Christian Stapelfeld. Ich könnte heulen, und ihn umarmen, beides gleichzeitig.

Es ist ein kühler Samstag im Winter, und ich unterziehe mich einem Fahrsicherheitstraining in der Autostadt. Eine Stunde lang soll es dauern, Trainer Christian Stapelfeld leitet mich über ein Walkie-Talkie an, sitzt aber nicht mit im Auto. „Sonst würde ich ja nicht richtig sehen, was passiert“, sagt er.

Gerechnet habe ich mit viel, aber nicht damit, dass meine Beine nicht aufhören wollen zu zittern. Vielleicht tun sie das, weil meine Trainingsstunde fast ausschließlich aus Bremsübungen besteht: Vollbremsen auf nasser Fahrbahn, Vollbremsen auf glatter Fahrbahn, aus 30 Stundenkilometern, aus 70 Stundenkilometern, und so weiter. Ich werfe mich also permanent mit meinem ganze Gewicht in Kupplung und Bremse. „Anker werfen“ nennt Stapelfeld das. Mir wiederum ist nach spätesten 20 Minuten ziemlich flau im Magen. Kaum stelle ich das fest, höre ich aus dem Walkie-Talkie: „Jetzt mal Vollgas vom Berg runter und dann auf der nassen Fahrbahn den Anker werfen.“

Das Fahrsicherheitstraining in der Autostadt wird seit 2001 angeboten: Alle Fahrlehrer haben dafür einen Trainerschein beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) gemacht. Alle zwei Jahre müssen sie eine dreitägige Fortbildung machen: Auch, weil die Technik sich ständig verändert. „Vieles, was früher in der Fahrschule gelehrt wurde, ist heute nicht mehr aktuell“, sagt Trainer Paulo Duarte. Der häufigste Fehler, den er beobachte, sei die Angst, voll auf die Bremse zu gehen. „Früher hieß es, wer lenken will, darf nicht bremsen“, so Duarte, „das schaffen moderne Autos aber problemlos.“ Und so sind auch die Bremsübungen auf die moderne Technik abgestimmt: „Alle Autos haben heute doch ABS“, so Stapelfeld. Das Antiblockiersystem vermindert den Bremsdruck und ermöglicht so eine bessere Lenkung beim Bremsen.

Die letzte Viertelstunde dreht sich um schnelles Reagieren. Auf einer glatten Fahrbahn schnellen in zufälligen Abfolgen Wasserfontänen an unterschiedlichen Stellen aus dem Boden. Ich muss, erst mit 30 Stundenkilometern, dann mit 40, dann mit 70, versuchen, zu reagieren.

„Du wirst sehen, was für einen Unterschied schon eine kleine Tempoerhöhung hat“, warnt mich Stapelfeld, und er behält Recht: Während ich bei 30 Stundenkilometern noch relativ souverän um die Fontänen herumkurve und vor einer Wasserwand anhalten kann, platscht es nur so auf das Autodach hernieder, als ich mit 70 in die Übungszone presche. „Man muss die Augen immer auf dem Ausweg haben, nicht auf dem Hindernis“, rät Trainer Paulo Duarte, „und man muss das Schauen vom Lenken trennen können.“ Das seien typische Fehler beim Autofahren.

Nach einer Stunde Adrenalinrausch ist es (endlich, denkt ein Teil von mir) vorbei: Christian Stapelfeld empfängt mich am Startpunkt mit einem breiten Grinsen. „Es ist wichtig zu begreifen, dass jeder Autofahrer eine andere Perspektive hat“, sagt er abschließend, „so kann es unheimlich schnell zu Gefahrensituationen kommen, zum Beispiel, wenn man zu dicht auffährt. Der vorweg Fahrende fühlt sich bedroht, während der Hintermann ganz gelassen ist: Leider fahren wir oft zu egoistisch.“

Das nehme ich mir zu Herzen, als ich wieder zu meinem eigenen Auto gehe, noch immer etwas wackelig auf den Beinen. Natürlich, denke ich, kann so eine Stunde Sicherheitstraining schnell verfliegen, das Gelernte schnell in Vergessenheit geraten. Problematisch finde ich, dass ich nun zwar weiß, wie der Trainingswagen der Autostadt auf die Vollbremsung bei Glätte reagiert – unklar bleibt, ob sich mein Wagen genauso verhält. Bleibt zu hoffen, dass ich nicht allzu bald auf meine neuen Erfahrungen zurückgreifen muss: Spaß gemacht hat es aber allemal.