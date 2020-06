Der Ansporn: unauslöschliche Momente für die Gäste kreieren

Wolfsburg. Vor 20 Jahren eröffnete The Ritz-Carlton in der Autostadt. Erich Fomm ist seit zwei Jahren der Generaldirektor des Wolfsburger Luxushotels.

Die US-amerikanische Hotelkette The Ritz-Carlton ist der Inbegriff von Spitzenhotellerie. Das Fünf-Sterne-Hotel in Wolfsburg in der Autostadt – beide wurden zeitgleich vor 20 Jahren eröffnet – war das erste der Kette in Europa. Generaldirektor ist Christian Fomm.

Herr Fomm, wenn Sie jemanden, der nie zu Besuch war, das Ritz-Carlton in Wolfsburg beschreiben müssen, wie tun Sie das?

Das 5-Sterne-Deluxe-Hotel ist eine Oase inmitten der Autostadt. Am Hafenbecken des Mittellandkanals gelegen, bietet es einen atemberaubenden Ausblick auf das denkmalgeschützte VW-Kraftwerk. Das Hotel beherbergt 147 luxuriöse Zimmer und 23 Suiten. Eine besondere Atmosphäre bietet das „The Ritz-Carlton Club Level.“ Hier erwartet unsere Hausgäste Privatsphäre, Komfort und Exklusivität, gepaart mit personalisiertem Service und Liebe zum Detail. Dieser Club wird oft als Hotel im Hotel bezeichnet. Mehr als 600 Kunstwerke schmücken das Innere des Hotels. Das Highlight im Spa und Fitnessbereich ist der freischwimmende, ganzjährig beheizte „Infinity-Außenpool“. Die luxuriöse Lobby Lounge lädt zum Verweilen ein, sei es zum Afternoon Tea, auf einen Snack oder ein Glas Champagner. Dem kulinarisch affinen Gast bietet das Hotel zum einen das Gourmetrestaurant „Aqua“ unter der Leitung von Sven Elverfeld. Es gehört seit elf Jahren in Folge mit drei Michelin Sternen und 19.5 Punkten im Gault Millau zur internationalen Spitzengastronomie; zum anderen das Restaurant „Terra“, mit saisonalen Gerichten und naturbelassenen Produkten aus der ganzen Welt. In der „Newman’s Bar“ kann man den Tag zum Ausklingen bringen.

Wie wichtig sind die Mitarbeiter?

Die DNA des Hotels sind unsere „Ladies und Gentlemen“ – so werden die Mitarbeiter bei The Ritz-Carlton genannt. Sie sind der elementare Grundstein unseres Serviceversprechens, um für unsere werten Gäste unvergessliche Momente zu kreieren – ganz nach dem Motto: „We are Ladies and Gentlemen, Serving Ladies and Gentlemen.“ Wir sind sehr stolz darauf, zu den besten Luxushotels in Deutschland zu gehören und von 14 The Ritz-Carlton Häusern in Europa den 3. Platz in der Gästezufriedenheit zu belegen. Unser Ansporn ist es, die Nummer 1 zu werden.

Hat sich die Luxushotellerie in den vergangenen Jahren verändert?

Definitiv! In der Vergangenheit war es beispielsweise etwas Besonderes, in einem Luxushotel 24 Stunden „Room-Service“ angeboten zu bekommen. Ferner war es für den Gast wichtig, dass er bei Anreise freundlich empfangen, sein Auto geparkt und sein Gepäck abgenommen wurde, er im Hotel ein schönes, sauberes Zimmer, ein gutes Restaurant sowie idealerweise einen Spa und Wellnessbereich vorfand. Diese Dinge sind auch heutzutage essenziell wichtig und machen ein sehr gutes Luxushotel aus. Was sich grundlegend zu vor 20 Jahren geändert hat, sind die individuellen Bedürfnisse, welche bei jedem Gast unterschiedlich sind – beispielsweise auf Grund seiner Herkunft und seines Alters, auch aus welchem Grund der Gast ins Hotel reist, sei es rein geschäftlich oder im Urlaub, allein oder mit der Familie. Unsere „Ladies und Gentlemen“ sind darauf trainiert, diese speziellen Wünsche und Bedürfnisse bereits im Vorfeld, bevor der Gast diese preisgibt, zu erkennen und somit unauslöschliche Momente zu kreieren.

Wie war Ihr Weg in die Hotellerie?

Für mich verband schon als Teenager und auch heute noch die Hotellerie die Möglichkeit, in vielen Länder zu arbeiten und somit andere Kulturen und deren Gebräuche kennenzulernen. Nach dem Abitur 1991 trat ich eine Ausbildung zum Hotelkaufmann im Hotel Schweizerhof in Hannover an. Um diesen Ausbildungsplatz zu bekommen, habe ich ein Jahr lang als Hotel-Page gearbeitet. – in dieser Funktion habe ich die Hotellerie von der Pike auf gelernt. Danach stand für mich fest, erst einmal mein Englisch zu verbessern, und ich ging zum Arbeiten nach London. Da ich immer das feste Ziel vor Augen hatte, eines Tages einmal als Direktor ein Hotel zu leiten, entschied ich mich für ein zusätzliches Hotel-Management-Studiumin Brig in der Schweiz und Sydney, Australien. Hiernach folgten Aufenthalte in London, Wien, auf Sardinien und vier Jahre lang im St. Regis Mardavall auf Mallorca, bevor ich im Jahr 2018 die Leitung des The Ritz-Carlton Wolfsburg übernahm. Das Haus auf Mallorca und das Wolfsburger Haus gehören beide zu Marriott International,und ich hatte das Glück, durch einen internen Transfer nach Wolfsburg zu kommen. Bereits 2017 verbrachte ich mit meiner Familie einen Kurzurlaub im The Ritz-Carlton, Wolfsburg und sagte bei Abreise zu meiner Frau: „Dieses wunderschöne Haus würde ich eines Tages sehr gerne leiten“. In 2018 wurde dieser Traum zur Realität, und ich bereue diesen Schritt keinen Tag.

Was waren schöne Moment im Ritz-Carlton in Wolfsburg, weshalb Sie Ihren Beruf schätzen?

Für mich ist und bleibt der schönste Moment, wenn unsere Gäste begeistert sind vom exzellenten Service des Hotels und man mir dies seitens des Gastes persönlich bei Abreise oder im Nachhinein durch einen Anruf oder ein Schreiben mitteilt und besonders diejenigen “Ladies und Gentlemen“ nochmals hervorhebt, welche den Unterschied gemacht und dem Gast einen unvergesslichen Moment kreiert haben. Ein besonderes Lob ist es dann, wenn der Gast einem mitteilt, dass er das The Ritz-Carlton, Wolfsburg als „Home away from Home“ ansieht. Dann weiß ich, dass wir gemeinsam als Team alles richtiggemacht haben – dies motiviert mich immer wieder aufs Neue.