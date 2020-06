Zehntklässlerin an Wolfsburger Gesamtschule hat Coronavirus

An der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule gibt es einen Corona-Fall. Ein Mädchen des 10. Jahrgangs ist infiziert. Darüber informierte Schulleiter Arne Sewing vergangenen Freitag in einer internen E-Mail zunächst den Schulelternratsvorstand mit der verbundenen Bitte, auch die Eltern der Schüler in Kenntnis zu setzen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Die Schülerin und ihre Familie befinden sich für 14 Tage in Quarantäne“, teilte Stadtpressereferentin Christiane Groth auf Anfrage unserer Zeitung mit. „An der Schule ist kein weiterer Fall bekannt“, so Groth weiter. Der Unterricht erfolge im vom Land Niedersachsen vorgegebenen Rahmen. Zu den persönlichen Hintergründen der infizierten Schülerin machte die Stadt aus Datenschutzgründen keine Angaben.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Schule hat nach eigenen Angaben Anfang vergangener Woche von dem positiven Corona-Test des Mädchens erfahren. Die Ansteckung, so heißt es in dem Schreiben von Schulleiter Sewing, sei eindeutig auf eine häusliche Infektion am 16. Mai zurückgeführt worden und durch Unachtsamkeit erfolgt. Dennoch ging das Mädchen vergangene Woche offenbar für zwei Tage zur Schule. Dabei habe sie mehrfach Mitschüler umarmt und damit die vorgeschriebenen Abstände und Hygieneregeln missachtet. Die Konsequenz daraus: Fünf Mitschülerinnen des Mädchens hätten nicht an den beiden Abschlussprüfungen in der Woche teilnehmen können. Zudem mussten sich sieben Lehrer beim Gesundheitsamt testen lassen.

Positiv ist: Alle getesteten Personen sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. „Da unsere eingeleiteten Maßnahmen rasch und vorschriftsgemäß eingeleitet worden sind, kann unser Unterrichtsplan (...) wie geplant stattfinden“, schreibt Sewing. Die betroffenen Schüler können laut Schulleiter die Nachschreibtermine der Abschlussprüfungen wahrnehmen. Sewing appellierte in dem Zusammenhang an Eltern, Schüler, Kollegen und alle im Schulgebäude tätigen Personen, Abstände von mindestens 1,5 Metern und die Handhygiene einzuhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Stadt informierte am Donnerstag, dass in Wolfsburg eine weitere Person mit dem Coronavirus infiziert ist. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Infektionsfälle in Wolfsburg nun auf 309. Davon wurden 244 Personen dem Gesundheitsamt als genesen gemeldet, dies sind zwei mehr als am Mittwoch. Die Gesamtzahl der Todesfälle bleibt seit dem 2. Mai unverändert bei 51.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen