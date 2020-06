Seit 21 Jahren in der Autostadt dabei: Thorsten Pitt

Wenn Thorsten Pitt vom Sommer 1999 erzählt, strahlen seine Augen. Damals kehrte er nicht nur in seine Heimat zurück, er trat auch einen neuen Job an, einen außergewöhnlichen, wie er selbst sagt. Der heute 58-Jährige ist Delegierter und Direktor der Autostadt-Restaurants und erlebte die Bauphase hautnah mit. Die Arbeiten für das große Auslieferungszentrum waren in vollem Gange. Pitt: „Es war eine sehr emotionale Zeit. Ich weiß noch, wie das Wasser in die Lagune reingelaufen ist.“

Mit einem Jahr Vorlauf also startete der gelernte Koch am Mittellandkanal, schließlich mussten für die zahlreichen Restaurants unter anderem Mitarbeiter eingestellt und Abläufe einstudiert werden. Eine spannende Zeit für den gebürtigen Braunschweiger, der zuvor im Ausland und zehn Jahre in Leipzig tätig war. Und spannend ist sein Job bis heute. „Die Arbeit in der Autostadt fasziniert mich sehr. Es gibt einen ständigen Wechsel, ein Infragestellen, eine stetige Weiterentwicklung“, betont Pitt. „200 Mitarbeiter habe ich insgesamt – und 17 sind seit dem Beginn ebenfalls dabei“, freut sich Pitt.

Der Anspruch, sich immer neu zu erfinden, führte dazu, dass sich Pitt und die Autostadt bereits wenige Jahre nach der Eröffnung entschieden, auf regionale, saisonale Bio-Produkte zu setzen. Viele Händler kommen aus dem Umland. Pitt besucht seine Partner, überzeugt sich im Vorfeld von deren Erzeugnissen.

Darüber hinaus ist dem Direktor der Restaurants der Manufaktur-Gedanke sehr wichtig: „Wir stellen selbst viel her: Eis, Pasta und Brot.“, sagt Pitt – und müsste er einen Liebling unter all seinen Restaurants nennen, so würde er sich für die Brotmanufaktur entscheiden.

„Brot ist total regional, etwas Urchristliches“, erklärt der gelernte Koch, der sich noch an die Suche nach Bäckern vor der Eröffnung im Jahr 2012 erinnert. „Die große Herausforderung bestand darin, Bäcker zu finden, die Brot und Brötchen ohne Zusatzstoffe und mit regionalen, biologischen Zutaten herstellen.“

Mittlerweile beschäftigt die Autostadt drei Bäckermeister und bildet aus. „Ich hoffe sehr, dass solche Berufe wieder mehr gefördert werden“, sagt Pitt auch in Hinblick auf die Corona-Zeit. In dieser Phase tüftelte der Restaurantleiter mit seinem Team an neuen Ideen. „Zurzeit kauft doch niemand gerne ein, niemand steht gerne in einer langen Schlange“, glaubt Pitt. Und so bietet die Autostadt seit einigen Wochen unter anderem verschiedene Grillpakete an, die sich die Wolfsburger an einem „Drive-In“ abholen können. Diesen Service hat die Autostadt nun bis Ende August verlängert.

Das ständige Verändern lebt Thorsten Pitt übrigens auch im Privaten. „Werte verändern sich“, sagt der zweifache Vater. Und so testet er derzeit einen E-Up. Außerdem hat er sich eine Photovoltaikanlage zugelegt und in seinem Garten Bäume gepflanzt und ein Insektenhotel gebaut. „Nie stehenbleiben“ lautet sein Motto – wie das seines Arbeitgebers.