Wo statt Mathe die E-Mobilität auf dem Stundenplan steht

Bestanden! Stolz präsentieren die Kinder in der Autostadt ihren Führerschein, denn hier können sie ihre Fahrkünste unter Beweis stellen, indem sie in einem Mini Beetle One, eine Strecke abfahren. Fast wie im echten Leben. Und eine schöne Erinnerung.

Doch mittlerweile interessieren den Nachwuchs auch andere Angebote, die die Autostadt für das jüngere Publikum bereithält: „Wir wollen ergänzend zur Schule ein Lernort sein“, erklärt Olaf Katzer, Leiter des Bildungsbereiches in der Autostadt. Statt Mathematik oder Religion stehen in der Autostadt nämlich Fächer wie Nachhaltigkeit und Elektromobilität auf dem Plan.

Seit 18 Jahren stehen die Wolfsburger in Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium, sind anerkannter außerschulischer Lernort. Grundlage ist das Curriculum Mobilität. Auch mit vielen Schulen aus dem Stadtgebiet arbeitet die Autostadt zusammen. Bei den Workshops, so Katzer, sind pro Jahr rund 12.000 Teilnehmer dabei.

Im Gespräch mit Katzer fällt häufig das Stichwort „Smart Mobility Campus“, schließlich hat es sich Volkswagen auf die Fahne geschrieben, den Weg der umweltfreundlicheren Mobilität zu gehen, mehr Elektrofahrzeuge zu bauen. Die Autostadt versucht, die kleinen (und großen) Besucher auf dieser Reise mitzunehmen. Transparenz zu schaffen. „Wir müssen die Leute ernst nehmen, mehr hinterfragen“, betont der Bildungschef.

Im November 2019 wurden die Wolfsburger vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgezeichnet: als ein vorbildlicher Lernort für „Bildung für nachhaltige Entwicklung”.

Ein weiteres Thema, das die Verantwortlichen in der Autostadt seit geraumer Zeit beschäftigt, ist die Digitalisierung. „Das digitale Lernen wäre auch passiert, wäre Corona nicht passiert“, betont Katzer. Nur in der Geschwindigkeit vielleicht nicht. Die Autostadt bietet seit kurzem auch digitale Lehrangebote an, Themenschwerpunkte wie etwa „MINT“, „Nachhaltigkeit und Verantwortung“, „Lern- und Kreativitätsmethoden“ sowie „Medien“.

So können Schüler etwa ihr Wissen zu „Meilensteine der Autogeschichte“ vertiefen. Der Benz Velo Comfortable aus dem Jahr 1899 wird vorgestellt, ebenso wie der Käfer (1955) oder der Golf (1977) – und schließlich ist es Aufgabe, sein Traumauto selbst zu designen. Mit Tipps und Infos zu Materialien. Bei all den neuen digitalen Angeboten versichert Katzer: „Natürlich sollen diese Dinge nicht den Besuch ersetzen. Alles, was wir dort zeigen, gibt es auch wirklich in der Autostadt.“