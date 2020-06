Rechnungen für Schutzkleidung stoßen auf Protest

Als es in der ersten Corona-Phase schnell gehen musste, ging es darum, Schutzmittel so schnell wie möglich zu bekommen. Auch für die Praxen. Jetzt sind Rechnungen eingetrudelt, um die es Ärger gibt.

Die niedergelassene Ärztin Birgit Bering ist verärgert. Ihre Praxis habe jetzt eine Rechnung vom Gesundheitsamt bekommen über die Schutzmittel, die das Amt für die Versorgung von Corona-Patienten zur Verfügung gestellt habe. Ihre niedergelassene Ärzte-Kollegenschaft würde ihren Unmut teilen. Im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte Dr. Bering am Donnerstag die Hintergründe. Die Medizinerin hat außerdem einen Brief an den Krisenstab der Stadt Wolfsburg geschickt.

„Zum Glück hatte ich bei Ausbruch der Corona-Krise und nach der Aufforderung, unsere Praxen offen zu halten, noch Schutzmittel für den Beginn der Patientenversorgung, war dann aber froh, als wir vom Gesundheitsamt die Information bekamen, dass Schutzkleidung zur Abholung bereit gestellt wurde. Wir Hausärzte sollten gezielt unterstützt werden. Von einem Kaufvertrag, dass wir die Schutzausrüstung bezahlen müssten, war nicht die Rede. Das ist es jetzt, nachdem wir alle eine Rechnung bekommen haben.“ Etwa 500 Euro beträgt diese für die Praxis Bering.

Die Ärztin weiter: „Da unsere Patienten auch vom Gesundheitsamt immer wieder an uns Hausärzte verwiesen wurden haben wir die Schutzkleidungs-Abholaktion als Unterstützung und Anerkennung unserer Arbeit verstanden. Das war wohl allerdings weit gefehlt. Jetzt haben wir alle die Rechnung erhalten und dabei nicht zum Vorzugspreis“, zeigt sie sich erbost. Zudem ärgert sie sich darüber, dass die Kleidung in unpassender Größe ausgehändigt wurde und nicht zurück gegeben werden könne. „L ist für die meisten von uns einfach zu groß und unpraktisch.“

Wir fragten bei der Stadt und der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) nach. Christian Bekermann, Sprecher der KVN, bemühte sich sofort, die Wogen zu glätten. „Wir alle haben ja diese Rechnungen bekommen. Die müssen jetzt zunächst einmal überwiesen werden. Wir sind aber unmittelbar überein gekommen, dass 90 Prozent der jeweiligen Kosten für die Praxen von der Kassenärztlichen Vereinigung übernommen werden. Die Corona-Krise ist eine besondere Situation, mit der wir alle klar kommen müssen, da läuft manchmal nicht alles rund.“ Wichtig sei vor allem auch, dass es keine Engpässe mehr bei der Lieferung von Schutzmitteln gebe, so wie in den ersten Wochen der Krise. Mit Blick auf die Rechnungen, die an die Praxen verschickt worden seien, habe es sicherlich einige unglückliche Kommunikationsfehler gegeben, so der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung.

Dass die KVN die Kosten überwiegend übernehme, sei gut und schön, sagt Birgit Bering. „Das ist nun allerdings aber wieder unser Solidartopf, aus dem es kommt. Das hätten wir uns alles in allem anders gewünscht. Das ist kein guter Umgang mit uns, gerade in dieser Krise, in der wir unter extremen Bedingungen arbeiten müssen“, untermauert die Medizinerin die Kritik am Gesundheitsamt.

Die Stellungnahme von der Stadt, beziehungsweise dem Gesundheitsamt steht noch aus.