Wolfsburg: Einreichungsfrist für Trickfilmfestival verlängert

Das Trickfilmfestival 2020 wurde im Bildungshaus gemeinsam von der Volkshochschule, der Stadtbibliothek und dem Medienzentrum ins Leben gerufen und soll am 26. September in der Stadtbibliothek stattfinden. Die Einreichungsfrist für Filme wurde bis zum 20. August verlängert, wie die Stadt mitteilt. Seit 2019 können in den Wettbewerbs-Kategorien „Kita“, „Grundschule“ und „Quali-Team“ Trickfilme eingereicht werden. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einrichtungsschließungen wurde das Angebot um die vierte Kategorie „Family & Friends“ erweitert. Seitdem können auch Wolfsburger Familien in den eigenen vier Wänden zu Nachwuchs-Filmemachern werden.

Unter https://www.vhs-wolfsburg.de/projekte/trickfilmfestival-2020 ist eine Anleitung für alle Film-Neulinge abrufbar. red