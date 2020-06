Sperrmüllabgabe im Wolfsburger Entsorgungszentrum möglich

Einen starken Anstieg von Sperrmüllbestellungen verzeichnet die WAS (Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) in den vergangenen Tagen, so dass die Kapazitäten ausgelastet sind und laut Stadt bei den noch verfügbaren Abholterminen bereits der Monat Oktober erreicht ist.

Die hohe Nachfrage bei der telefonischen Terminvergabe für Sperrmüll hat lange Warteschleifen und viel Vorlaufzeit bis zum Abholtermin zur Folge. In Einzelfällen führt dieses zu Unmut und Beschwerden gerade auch gegenüber den Mitarbeitern im städtischen Service-Center, welche die Sperrmülltermine für die WAS vergeben. Bei allem Unmut gibt es aber auch Lösungswege. Für ein relativ „schmales Geld“ von zehn Euro können bis zu 190 Kilogramm Abfälle per Selbstanlieferung im EZW, Weyhäuser Weg 3 entsorgt werden. Darüber wird es etwas teurer durch die dann gewichtsabhängige Gebühr (170,40 Euro pro Tonne); die tatsächliche Gebühr ergibt sich aus dem tatsächlichen Gewicht. Bestimmte Wertstoffe wie Altpapier, Altglas, Alttextilien, Gelbe Säcke in haushaltsüblicher Menge sowie Problemabfälle und Elektronikschrott können dort sogar ohne zusätzliche Gebühren abgegeben werden.

Geöffnet ist das Entsorgungszentrum montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Wer seinen Sperrmüll in Feld, Wald und Flur sowie an den Wertstoffcontainerplätzen entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. red