Sieben-Tage-Trend: Wieder mehr Neuinfektionen in Wolfsburg

Die Zahl der Neuinfektionen in Wolfsburg steigt an. Das zeigt ein Blick auf den Sieben-Tage-Trend. Unsere Grafik illustriert, wie viele Menschen sich in den jeweils vergangenen sieben Tagen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Zu sehen ist, dass die Kurve wieder leicht ansteigt.

Am höchsten waren die Zahlen der Neuinfektionen im Sieben-Tage-Intervall Anfang April: 144 Menschen infizierten sich binnen einer Woche in Wolfsburg neu. Dagegen wurden die niedrigsten Zahlen vom 21. bis 24. Mai verzeichnet; jeweils nur eine Neuinfektion in den vergangenen sieben Tagen wurde gemeldet.

Die Grafik illustriert die Anzahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage in Wolfsburg seit Beginn der Coronakrise. Foto: Jürgen Runo

Nun steigt der Trend wieder an: Gegenüber Dienstag gibt es sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermelden. das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 330. Davon wurden 248 Personen dem Gesundheitsamt als genesen gemeldet, zwei mehr als am Dienstag.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Das bedeutet, dass in den vergangenen sieben Tagen 22 Neuinfektionen gemeldet wurden. Am Dienstag lag die Zahl bei 16 Neuinfektionen, am Montag bei 12, am Freitag bei 9. Zieht man von der Gesamtzahl der Infektionen die Genesungen und die Todesfälle ab, sind am Mittwoch 31 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen