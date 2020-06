Bei einem Einbruch in die Büroräume eines Wohlfahrtverbandes im Antonius-Holling-Weg entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro – und das, obwohl die Täter nur einen geringen Bargeldbetrag aus einer Kaffeekasse erbeuteten. Die Unbekannten hatten, so die Polizei, zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, gewaltsam eine Bürotür geöffnet und Schränke durchwühlt. Hinweise an die Polizei unter (05361)4646215.