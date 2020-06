Mein Dorfbad

An ganzen Alleen aus bunten Mohn- und Kornblumen entlang führt der Weg zum kleinen Juwel. Abtauchen in Stadtrandlage - das geht in meinem kleinen, feinen Dorfbad perfekt. Supernettes Team, über dem Schwimmbecken kreisen die Greifvögel, drum herum lockt die Natur. Was will das Schwimmerherz mehr. Corona-Regeln gelten selbstverständlich auch dort, alle machen mit - schließlich will doch keiner in den wasserfreien Lockdown zurück!

Heute morgen bin ich sogar mit dem Bürgermeister baden gegangen. Hat man auch nicht alle Tage. Super, wenn die Politik selbst die Bäder unterstützt und zeigt, dass wir unsere Schwimmbadlandschaft brauchen. Gejammer wegen des Geldes dafür haben wir schon genug. Wo mein kleines, feines Bad liegt? Der Ort fängt mit A wie „Auf geht’s!“ an und hört mit E wie „Eintauchen!“ auf.