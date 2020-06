Polizei erwischt Raser in Fallersleben – Fahrverbot droht

Zahlreiche Verstöße gegen die Verkehrsregeln hat die Polizei in Fallersleben bei einem achtstündigen Kontrolltag am Donnerstag festgestellt. Bei Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Westerstraße waren drei Autofahrer zu schnell, in der Mörser Straße erwischte es einen Autofahrer, der in der 30er-Zone mit Tempo 51 unterwegs war. Ihm droht nun ein Fahrverbot. In einer Kontrollstelle in der Salzwedeler Straße stoppte die Polizei zwei Jugendliche, die zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs waren, der nicht versichert war. Hier leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Weiterhin registrierte die Polizei zwei Autofahrer, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, sowie zwei Verstöße von PKW-Fahrern wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Autofahrt und auch ein Radfahrer telefonierte während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon.

Die Polizei kontrollierte auch Wendemanöver an der Wolfsburger Landstraße

Im Bereich der Wolfsburger Landstraße gilt im Bereich der Einmündung Hafenstraße und im weiteren Verlauf in Höhe eines dortigen Baumarktes ein Wendeverbot. Hier kam es in jüngster Vergangenheit immer wieder zu verbotswidrigen und gefährlichen Wendemanöver. Hintergrund hierbei ist die wegen Bauarbeiten gesperrte Autobahnzufahrt zur Autobahn 39 in Richtung Süden. Insgesamt stellten die Beamten hier neun Autofahrer fest, die trotz eindeutiger Beschilderung ihr Fahrzeug wendeten. Ein Verstoß schlägt hier mit 20 Euro Verwarngeld zu Buche.

Weitere Überwachungen der Gefahrenstellen in Fallersleben sollen folgen

Polizeioberkommissar Marc Broda: „Die Verkehrsteilnehmer waren alle kooperativ und zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Die Polizei wird insbesondere die Gefahrenpunkte an der Wolfsburger Landstraße, Einmündung Hafenstraße sowie Wolfsburger Landstraße in Höhe des Baumarktes im Auge behalten, da die Autobahnzufahrt bis Jahresende gesperrt sein wird.“ red