„Wolle Wolfsburg“ läuft im Radio, Kinder singen dazu

Den Lehrkräften der Musikschule ist das Projekt „Kita singt“ ein Herzensanliegen. Sie möchten ein Zeichen setzen, dass gemeinsames Singen und Musizieren auch in Corona-Zeiten wichtig und verbindend ist. Am Sonntag, 28. Juni, zwischen 11 und 11.15 Uhr wird daher eines der Lieblingslieder der Kinder, „Wolle Wolfsburg“, von Radio Okerwelle in der Sendung „Frühstückswelle“ mit Andreas Lass gespielt, damit alle Kinder, Erzieher, Eltern und Freunde des Projektes gemeinsam – aber jeder an seinem Ort – singen können, schreibt die Stadt.

Alle Mitwirkenden werden dazu aufgerufen, ihren „persönlichen ,Kita-singt’-Auftritt“ per Video aufzunehmen und der Musikschule zur Verfügung zu stellen. Dieses Video wird, so die Mitteilung weiter, die Bedeutung und emotionale Wirkung von „Kita singt“ für die Musikschule, aber auch für die teilnehmenden Kinder und Erzieher dokumentieren und auf der Instagram-Seite und dem Youtube-Kanal der Musikschule und der Stadt Wolfsburg veröffentlicht. „Kita singt“ ist ein Projekt der Musikschule der Stadt Wolfsburg in Zusammenarbeit mit fast 30 Wolfsburger Kindertagesstätten und 530 teilnehmenden Vorschulkindern. 2020 wird das Projekt zehn Jahre alt. red