Der erste von vier Bauabschnitten am Dresdener Ring in Wolfsburg ist nahezu abgeschlossen.

Erster Bauabschnitt am Dresdener Ring in Wolfsburg fast fertig

Am südlichen Dresdener Ring sind die Umbauarbeiten auf der Straßensüdseite, dem ersten von insgesamt vier Abschnitten, nahezu beendet. Vor dem Hintergrund wird die Baustelle am morgigen Mittwoch in den Morgenstunden auf die Nordseite des Rings wechseln. Der motorisierte Verkehr wird anschließend durch die fertig gestellte südliche Fahrgasse in Richtung Westen geführt, also entgegen der späteren Fahrtrichtung. Der Fußweg auf der Straßensüdseite steht der Öffentlichkeit dann ab der kommenden Woche wieder zur Verfügung. Das gilt allerdings noch nicht für den Zebrastreifen, schreibt die Stadt.

Die neue Querung des Dresdener Rings kann frühestens nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts geöffnet werden. Das Gesamtprojekt liegt gut im Zeitplan. Die neuen Verkehrsanlagen und die umliegenden Freiräume werden mit dem umgestalteten Fußgängertunnel noch in diesem Jahr fertiggestellt. red