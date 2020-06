Wolfsburger Raser verulkt Polizei durch Hupen – Fahrverbot

Zwei Tempoverstöße hat die Polizei bei Verkehrskontrollen am Dienstagnachmittag festgestellt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag auf der Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben hat die Polizei zwei Tempoverstöße festgestellt. Insgesamt wurden laut Mitteilung in 90 Minuten etwa 50 Fahrzeuge gemessen.

Ein Autofahrer fuhr die Straße in Richtung Detmerode. In Höhe der Messbeamten, unter der Brücke Dresdener Ring, meinte er durch lautes Hupen und Winken die Beamten verulken zu können. Da der Mann mit Tempo 103 statt der erlaubten 70 Kilometern pro Stunde fuhr, erwarten ihn nun bei vorwerfbaren 99 Kilometer pro Stunde ein Bußgeld von 80 Euro, ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei und einen Monat Fahrverbot.

Der Polizei ging ein Motorrollerfahrer ins Netz, der etwas zu schnell fuhr

Ein 35 Jahre alter Motorrollerfahrer durchfuhr ferner mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 die Kontrollstelle und wurde mit Tempo 62 gemessen. Durch die Bauartveränderung erlosch die Betriebserlaubnis für den Motorroller. Das Gefährt wurde damit zulassungs- und versicherungspflichtig. Ferner benötigt der Fahrer die Fahrerlaubnis der Klasse A1. red