21 Pflegeschüler beenden Ausbildung am Wolfsburger Klinikum

Wolfsburg. 16 von ihnen starten ab Juli in Wolfsburg in ihre Berufsleben. Die Pflegeschule hat 150 Ausbildungsplätze.

Abstand, Mundschutz, weitere Hygieneauflagen – die Prüfungsbedingungen waren angesichts der Corona-Beschränkungen alles andere als einfach. Am Ende aber war die Freude bei den 21 Pflegeschülern des Kurses Juli 17/20 am Klinikum Wolfsburg riesengroß: Sie alle schlossen ihre dreijährige Berufsausbildung erfolgreich ab und konnten ihr Examen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege entgegennehmen, teilt das Klinikum mit.

„Für alle Beteiligten waren die praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfungen mitten in der Corona-Pandemie eine echte Herausforderung“, erklärte Pflegeschulleiterin Dagmar Schimkowiak bei der Zeugnisübergabe. Auch diese war besonders und fand an außergewöhnlicher Stelle statt: Unter Einhaltung der Abstandsregel, ohne Angehörige und Freunde, dafür draußen, unter blauem Himmel, auf der Rasenfläche an der Pflegeschule des Klinikums.

Praktische Prüfungen fand in der Pflegeschule nicht im Klinikum statt

Die Schulleiterin blickte erleichtert auf die aufregenden Wochen zurück, denn vom niedersächsischen Kultusministerium sowie von der Landesschulbehörde kamen nahezu wöchentlich angepasste Vorgaben für den Schulbetrieb und die anstehenden Prüfungen: „Die praktischen Prüfungen konnten wir auflagenbedingt nicht wie üblich auf den Stationen im Klinikum Wolfsburg abnehmen, sondern wir mussten diesmal in die Demonstrationsräume der Pflegeschule ausweichen. Um dies umzusetzen, erarbeitete unser Lehrerteam mit unseren Praxisanleitern viele Patientenfälle, um die Prüfungssituationen für die Auszubildenden so alltagsnah und realistisch wie möglich zu gestalten.“

Die stellvertretende Klinikumsdirektorin Katrin Stary sowie die stellvertretende Pflegedirektorin Bettina Reithe lobten in ihren Grußworten die tollen Leistungen der Auszubildenden. Glückwünsche seitens der Ärzteschaft übermittelte der Medizinische Direktor Dr. Rolf Syben. „Den neuen Fachkräften stehen nun beruflich viele Türen offen, denn sie werden händeringend gesucht. Umso mehr freut es mich, dass 16 Absolventen unser Angebot angenommen haben und nach ihrem erfolgreichen Examen auch Anfang Juli in unserem Klinikum in ihren neuen Berufsalltag starten. Ich wünsche und hoffe, dass ihnen die Wertschätzung von Kollegen und Patienten entgegengebracht wird, die sie und alle in Gesundheit und Pflege aktiven Menschen verdient haben“, erklärt Klinikumsdezernentin Monika Müller. Die Pflegeschule des Klinikums Wolfsburg hat 150 Ausbildungsplätze, die auf sechs Kurse verteilt sind.

red