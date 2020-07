Neubau an der Schulenburgallee 89 in Wolfsburg bezugsfertig

Innenstadtnah und mitten im Grünen gelegen erstreckt sich entlang des Nordstadtwaldes ein Neubau des Bauunternehmens Schmidt: Die Schulenburgallee 89. Jetzt können die Zwei- bis Dreizimmermietwohnungen bezogen werden, wie das Bauunternehmen Schmidt mitteilt.

Modernste Außen- und Innenarchitektur und innovative Technologien seien in diesem Wohnkomplex genauso selbstverständlich wie Lüftungs- und Heizungsanlagen nach KfW-55-Standard.

32 Wohnungen sind bezugsfertig

Das Fundament des Gebäudes mit 32 Wohnungen bildet die Tiefgarage, die bereits für Elektromobilität vorbereitet sei. Zu den Mietwohnungen im Erdgeschoss gehört jeweils ein kleiner Garten. Alle anderen Wohnungen bieten großzügige Bereiche, die neben den Balkonen und Terrassen auch als Wintergärten genutzt werden können.

Besichtigungstermine können vereinbart werden

„Das neue Zuhause bietet die schönsten Rad- und Laufwege durch die idyllische Natur direkt am Wald entlang des neuen und alten Teiches bis hin zum Schlosspark, in dem es sich auch lohnt, am Wochenende einmal einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen“, sagt Thorsten Schmidt, Geschäftsführer des Bauunternehmens Schmidt.

Interessierte können Besichtigungstermine vereinbaren.

red