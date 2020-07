Wolfsburg: Busliniennetz und Fahrplanangebot neu entwickelt

Wichtige Entscheidungen zur Mobilität in Wolfsburg bringt die Stadt in der Sitzung des Strategieausschusses am Dienstag, 7. Juli, ab 16 Uhr auf den Weg. Das teilt die Stadt mit.

In den Vorlagen geht es um die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Auf der einen Seite werden die übergangsweise geltenden Fahrplan- und Linienänderungen der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) in den Randzeiten ab dem 13. September eingebracht.

Andererseits sollen flexible Bedienformen im ÖPNV ab Mitte 2021 testweise als Pilotprojekt in ersten ausgewählten Bereichen eingeführt werden, um die Machbarkeit dieser Angebote für einen späteren gesamtstädtischen Einsatz zu prüfen. Die Vorlagen sollen im Rat der Stadt am 15. Juli beschlossen werden.

Fahrplan- und Linienänderung

Bei der Fahrplan- und Linienänderungen geht es um eine übergangsweise Anpassung des Angebots der WVG in den Tagesrandzeiten. Das aktuelle Busliniennetz der Stadt wurde im Juni 2013 vom Rat der Stadt beschlossen. In den folgenden Jahren wurden Änderungen der Linienverläufe und Fahrpläne vorgenommen, um neue Bau- und Gewerbegebiete anzubinden und Änderungswünsche aus den Ortsräten umzusetzen. Eine Untersuchung der WVG ergab, dass insbesondere in den Rand- und Ferienzeiten sowie an den Wochenenden bei einigen Linien eine geringere Nachfrage besteht.

Kleinbusse flexibel einsetzen

Bei den sogenannten flexiblen Bedienformen handelt es sich um den Einsatz von Kleinbussen, die ohne Bindung an einen festen Fahrplan oder eine feste Route als Ergänzung zu den fest verkehrenden Linien von Haltestelle zu Haltestelle die Zwischenräume bedienen. Diese flexiblen Bedienformen sollen in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der WVG testweise in ersten Teilräumen der Stadt umgesetzt werden.

Für die ersten Tests wurden die Stadt- und Ortsteile ausgewählt, bei denen insbesondere eine hohe Bevölkerungsdichte die notwendige Fahrzeugauslastung erwarten lässt.

Das Pilotprojekt mit den flexiblen Bedienformen wird mindestens bis zum Ende der entsprechenden

EFRE-Förderung betrieben, voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2022.

Wird die Förderung berücksichtigt und die Mitfinanzierung durch den Regionalverband, trägt die Stadt Wolfsburg einen Eigenanteil in Höhe von 300.000 Euro pro Jahr, insgesamt für den vorgesehenen Zeitraum also 450.000 Euro. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt einer Fördermittelzusage. Über den Stand der Projektumsetzung soll fortlaufend im Strategieausschuss berichtet werden.

red