Polizei fahndet mit Phantombild nach Wolfsburger Tankbetrüger

Zu einem Diesel-Diebstahl kam es am 22. Mai in Vorsfelde.

Wolfsburg. Er soll im Mai seinen Wagen an der Leo-Tankstelle in Vorsfelde vollgetankt haben, dann aber nicht bezahlt haben. Er floh mit hohem Tempo.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein Ermittlungsrichter die öffentliche Fahndung mit einem Phantombild nach einem flüchtigen Tankbetrüger genehmigt. Den Ermittlungen zufolge betankte ein unbekannter Fahrer eines schwarz lackierten VW Sharan am 22. Mai um 8.45 Uhr seinen Wagen an der Leo-Tankstelle in der Carl-Grete-Straße in Vorsfelde mit Dieselkraftstoff. Danach flüchtete der Sharan-Fahrer verfolgt von einem Zeugen durch Vorsfelde von der Carl-Grete-Straße über die Straße Obere Tor und Amtsstraße in die Wolfsburger Straße. Hier setzte der Flüchtende seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit auf der Oebisfelder Straße und der Landesstraße 290 in Richtung Brechtorf fort.

Das Phantombild des Tankbetrügers von Vorsfelde. Foto: Polizei

Der Unbekannte sei etwa 50 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und übergewichtig, so der Zeuge. Er habe graue kurze Haare, einen Dreitagebart mit einem sehr großen Oberlippenbart. Bekleidet sei der Fahrer mit einem türkisfarbenen Polo-Shirt mit großem dunklen Camp-David-Schriftzug gewesen. Hinweise zu dem gesuchten Tankbetrüger nimmt die Polizei Vorsfelde unter (05363) 809700 entgegen. red