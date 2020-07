Volkswagen unterstützt Weißen Ring mit vier Fahrzeugen

Michael Schmidt, Chief-Security-Officer des Volkswagen-Konzerns, übergibt zwei Autoschlüssel für Passat-Variant-Wagen an Jörg Ziercke, Bundesvorsitzender des Weißen Rings.

Mit zwei Fahrzeugen des Modells Passat Variant GTE unterstützt die Volkswagen-Konzern-Sicherheit den Weißen Ring bei seiner Hilfsarbeit für Kriminalitätsopfer. Für eine deutschlandweite Informationstour leiht Volkswagen der Organisation laut Mitteilung zudem einen Volkswagen T6 und einen historischen Volkswagen T2.

Die Autoschlüssel für die zwei Passat Variant GTE übergab Michael Schmidt, Chief-Security-Officer des Volkswagen-Konzerns, an Jörg Ziercke, Bundesvorsitzender des Weißen Rings. „Seitens der Volkswagen-Konzern-Sicherheit haben wir direkten Bezug zur Polizei in Bund und Ländern und sind die direkte Anlaufstelle für alle Sicherheitsbehörden, wenn es um das Thema Sicherheit bei Volkswagen geht“, so Michael Schmidt. „Der Weiße Ring hilft Menschen – von Geschädigten durch Taschendiebstahl bis hin zu Opfern von Gewaltverbrechen. Dieses soziale Engagement möchten wir unterstützen.“

Weißer Ring ist Deutschland größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer

Der Weiße Ring ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Fast 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter stehen Betroffenen in den Außenstellen, Landesbüros, am Opfertelefon und bei der Online-Beratung zur Seite. „Mobilität ist eine Grundvoraussetzung, um schnell und unbürokratisch Kriminalitätsopfern helfen zu können. Die Autos werden uns vor allem die Präventionsarbeit in der Fläche erleichtern“, erklärt Ziercke. Außer für Informationsveranstaltungen und Landestagungen sollen die beiden Passat Variant GTE künftig für Gerichts- und Behördentermine sowie für die weit mehr als 100 Aus- und Weiterbildungsseminare für das Ehrenamt genutzt werden.

Die bundesweite „Roadshow“ musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Doch Michael Schmidt bekräftigt, dass Volkswagen weiterhin zu der Zusage stehe und die beiden Busse zum Start der Roadshow zur Verfügung stellen werde.

red