Einzug in Kita-Neubau in Hattorf für Frühjahr 2022 geplant

Über mehrere Jahre hatte der Ortsrat immer nur zu hören bekommen, was mit dem geplanten Neubau der DRK-Kindertagesstätte in Hattorf so alles nicht klappt – und zuletzt, warum er auch noch extrem teurer wird. Nach langer Durststrecke bekamen die Politiker am Mittwochabend aber gute Nachrichten zu hören.

Wobei das mit dem Hören so eine Sache war: Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP) begrüßte das Dutzend Bürger zur Sitzung nämlich auf dem Kunstrasen-Platz des Heiligendorfer Sportzentrums. „An der frischen Luft, bei wenig Aerosolen“, sagte er in Anspielung auf die Corona-Problematik. Allerdings erfüllte sich sein Wunsch nicht, dass der Berufsverkehr auf der nahen Landesstraße 294 bald durch sein möge. Immer wieder rauschten schwere LKW vorbei, der Wind bei frischen 16 Grad tat sein Übriges.

Neue Mehrkosten sollen noch weiter gedrückt werden

Jedenfalls verbreitete Christoph Andacht von der Stadtverwaltung in puncto Kita-Sorgenkind positive Neuigkeiten: „Die Erdarbeiten haben begonnen.“ Man habe zwischenzeitlich noch mit neuen Mehrkosten von 90.000 Euro gerechnet. „Nach weiteren Auftragsvergaben haben wir das nach unten korrigiert, aktuell sind es noch 50.000 Euro.“ Möglicherweise werde auch noch die Null erreicht.

Das bestätigte Thorsten Rückert, Vorstand des DRK-Kreisverbands Wolfsburg als Bauherr. Und berichtete, dass derzeit das Grundstück nordwestlich des Wohngebiets Dingelberg vorbereitet werde; nächste Woche solle der Kran kommen. „Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2022 einziehen können. Das ist sportlich“, betonte er.

Neue DRK-Kita kostet gut 6 Millionen Euro

Wobei sich die aktuell genannten Mehrkosten offenbar auf die vom Rat bewilligten Zusatz-Kosten von 1,131 Millionen Euro beziehen, die es nun nicht noch zu übersteigen gilt. Insgesamt muss die Stadt für die neue Kita gut 6 Millionen Euro aufbringen. Ausgelöst worden waren die exorbitanten Kostensteigerungen durch Probleme und Pannen im Planungsprozess.

„Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht. Es war eine sehr schwierige Geburt“, kommentierte der Ortsbürgermeister die Berichte.

Gebäude für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen

Bereits am Mittag hatte die Stadt in einer Pressemitteilung informiert, dass die Arbeiten auf dem knapp 4200 Quadratmeter großen Gelände angelaufen sind, wo das mehr als 1250 Quadratmeter große Gebäude für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen entsteht. Im August solle die Bodenplatte gegossen werden.

„Mit dem Bau dieser Einrichtung gehen wir einen wichtigen Schritt, um im Süden unserer Stadt eine hohe Versorgungsquote im Bereich der Kindertagesbetreuung auch bei steigenden Einwohnerzahlen sicherzustellen“, wird Stadträtin Iris Bothe zitiert. Aufgrund der prognostizierten Einwohnerentwicklung in den südlichen Ortsteilen würden zudem noch weitere Bausteine zur Erreichung dieses Ziels geprüft.

