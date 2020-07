Wolfsburg. Nur die CDU stimmt im Rat gegen die Naturschutz-Verordnungen. Die Zeit drängt, denn es drohen Strafzahlungen an die EU.

Breites Ja zum Schutz für Barnbruch und Drömling in Wolfsburg

Es war eine schwere Geburt: Im Frühsommer 2019 war die Stadt damit an die Öffentlichkeit gegangen, dass bereits bestehende Naturschutzgebiete mit neuen Verordnungen konsequenter abgesichert werden müssen, weil die EU das fordert. Doch weil die Verwaltung im großen Stil mit dem Widerstand betroffener Grundstücksbesitzer und -nutzer konfrontiert wurde, verging ein Jahr, bis der Rat der Stadt die Verordnungen nun am Mittwochabend beschloss. Allerdings nicht einstimmig – obwohl es auf den letzten Metern sogar noch Zugeständnisse gegeben hatte.

Denn der Bürgerdienste-Ausschuss hatte nach intensiver Debatte keine Entscheidung getroffen, sondern die Vorlage an den Verwaltungsausschuss weitergeleitet. Der am Dienstag sowohl für das Fallersleber Gebiet „Barnbruchwiesen und Ilkerbruch“ als auch für das Gebiet „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ die Beschlussvorlagen anpasste.

Jagdverbot rund um Horste und Brutplätze für CDU falsch gelöst

Doch der CDU reichte das immer noch nicht. Ratsfraktionsvorsitzender Peter Kassel sagte: „In vielen Fragen ist es gelungen, einen Konsens herzustellen“, beispielsweise gebe es Freistellungen und Entschädigungen für Landwirte zur Existenzsicherung. Doch es gebe einen wesentlichen Punkt, der falsch gelöst sei: das Jagdverbot im Umkreis von 300 Metern um Horste und Brutplätze von Großvögeln wie Schwarzstorch und Seeadler zu bestimmten Zeiten. Je Horst bedeute das eine Fläche von etwa 30 Hektar, die dann nicht bejagt werden dürfte und damit Räubern wie Waschbär und Nutria überlassen würde, erläuterte Kassel.

„Die CDU hält das für so wesentlich, dass sie das nicht mittragen wird“, betonte der Fraktionschef. Man habe angeregt, die Themen zurückzustellen, um einen breiten Konsens zu erreichen. Das sei aber unter Verweis auf drohende Strafzahlungen an die EU abgelehnt worden. Daher merkte er kritisch an, „warum nun dieser Druck“ aufgebaut werde. Der Landkreis Gifhorn beschließe über den Barnbruch erst später im Oktober.

Barnbruch schon seit Jahrzehnten FFH-Gebiet

„Ich bin ein bisschen geschockt“, sagte Marco Meiners von der FDP, selbst Jäger, zu der CDU-Position. „Dass sie ausgerechnet die Jagd als Anlass nehmen, nicht zuzustimmen, finde ich abenteuerlich. Seeadler unterliegen dem Jagdrecht, also der Hege. Die Jäger haben dafür zu sorgen, dass sie sich wieder vermehren. Und Nutrias fressen keine Gelege.“ Er erinnerte zudem daran, dass es sich schon seit Jahrzehnten um ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet handele. „Wir stehen kurz vor einem Strafverfahren.“

Auch Katrin Weidmann (Grüne) äußerte sich überrascht über die CDU-Position: „Wir hatten im Ausschuss doch schon einen weitestgehenden Konsens.“

300-Meter-Regelung laut Dezernent nicht aus der Luft gegriffen

Sehr weit holte Sabah Enversen (SPD) aus. Der dringend nötige Schutz des Barnbruchs sei vor rund 40 Jahren der Startpunkt für sein politisches Wirken gewesen. „Wir können stolz sein auf die beiden Gebiete Barnbruch und Drömling.“ Er betonte: „Nicht die Landwirtschaft hat Vorrang, auch nicht die Modellflieger und nicht die Jagd. Alle müssen ein Stück weit zurückstehen.“

Zur 300-Meter-Regelung fand Umweltdezernent Andreas Bauer klare Worte: „Die haben wir nicht aus der Luft gegriffen. Die gesamte Fachwelt im Bundesgebiet hat sich damit auseinandergesetzt. Anderswo gilt die sogar außerhalb von Schutzgebieten.“

Große Ratsmehrheit für beide Schutzgebiete-Verordnungen

Die CDU blieb dabei und stimmte geschlossen gegen die Verordnung für Barnbruchwiesen und Ilkerbruch. Ein wenig anders war es mit der Regelung für den Nordosten Wolfsburgs: Mit der Verordnung für dieses Gebiet hatte Fraktionsmitglied Werner Reimer kein Problem und stimmte zu: „Dort ändert sich für die Anlieger und Bürger nichts.“ Wiederum nur gegen Nein-Stimmen von der CDU wurde auch das Gebiet „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ mit großer Mehrheit beschlossen.

