Videos zeigen nackten Mann in Wolfsburg – Polizei ermittelt

In den sozialen Netzwerken wurden am Wochenende Videos veröffentlicht, die einen verwirrten 29-jährigen Passanten im Stadtteil Hageberg zeigen. Diesbezüglich hat die Polizei Wolfsburg strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Zeugen hatte vorsorglich am Samstagmorgen die Polizei verständigt, weil der 29-Jährige völlig unbekleidet unterwegs war und sichtbar einen deutlich verwirrten Eindruck machte.

Untersuchungen nach dem Paragrafen 201 a des Strafgesetzbuchs

Da sofort mehrere Videos dieser Situation im Netz kursierten und zudem vielfach geteilt wurden, leiteten Polizisten nun nach dem Paragrafen 201 a des Strafgesetzbuchs (StGB) Untersuchungen ein: Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer Fotos oder Filmaufnahmen von anderen Personen unerlaubt hergestellt oder die Aufnahmen zum Beispiel auf beliebten Plattformen im Internet verbreitet, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Höchstpersönliche Rechte des Betreffenden verletzt

Durch dieses Tun würden höchstpersönliche Rechte des Betreffenden verletzt, so ein Beamter. Polizisten mussten den 29-Jährigen, der selbst angab, er habe eine nicht geringe Menge Amphetamine zu sich genommen, mit einfacher körperlicher Gewalt fixieren. Er wurde in ein Psychiatriezentrum gebracht.

Der Paragraf 201a wurde nachträglich im StGB eingefügt trat im Januar 2015 in Kraft. Ungefragtes Veröffentlichen und Verbreiten von Bildern und Fotos Dritter ist eine Rechtsverletzung, die die Privat- und Intimsphäre verletzt. Das Recht am eigenen Bild steht unter hohem grundrechtlichen Schutz, das im Kunsturhebergesetz normiert wurde. Auch Geldentschädigungs- oder Schadensersatzforderungen der Betroffenen sind möglich.

