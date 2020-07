Stadt und Wirtschaft zu Gast im Wolfsburger Kaufhaus WKS

Oberbürgermeister Klaus Mohrs hat kürzlich mit dem Wolfsburger Wirtschaftsdezernenten Dennis Weilmann und dem Geschäftsführer der WMG, Jens Hofschröer, das WKS-Kaufhaus in der Porschestraße besucht. Das Kaufhaus WKS gibt es in Wolfsburg bereits seit 1954. Seit 1999 ist Matthias Lange Inhaber des ältesten Handelshauses in der Wolfsburger Innenstadt, der das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau führt. Das Kaufhaus führt laut WMG-Mitteilung das größte Wäschesortiment in Wolfsburg und wurde zuletzt 2018 für das hohe Engagement und die professionelle Beratung mit dem „Sterne der Wäsche“-Award ausgezeichnet.

Wegen hoher Umsatzeinbußen in Folge der Corona-Pandemie hat WKS Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Im Gespräch erläuterten Matthias und Barbara Lange die aktuelle Situation und machten eindrucksvoll deutlich, zusammen mit den Mitarbeitern alles daran zu setzen, das Kaufhaus zu erhalten und fit für die Zukunft zu machen.

„Ein Kaufhaus, das bei vielen Generationen beliebt ist“

„Als Traditionsbetrieb prägt WKS die Wolfsburger Handelslandschaft und das Bild der Innenstadt seit mehr als 65 Jahren. In den vergangenen Monaten stand das Unternehmen wie viele andere auch vor großen Herausforderungen. Wenngleich die Insolvenz in Eigenverwaltung nicht abgewendet werden konnte, ist das Kaufhaus weiterhin gut aufgestellt und bei vielen Generationen beliebt. Der heutige Austausch stimmt mich sehr zuversichtlich, dass die Geschäftsführung die Krise meistert und das hochwertige Sortiment des Kaufhauses auch zukünftig viele Kunden überzeugen wird“, erklärt Mohrs.

„Natürlich machen die Auswirkungen auch nicht vor Traditionsunternehmen wie dem WKS halt. Für den stationären Einzelhandel bleibt es wichtig, nicht nur Unterstützungsmaßnahmen anzubieten, sondern auch die Wolfsburger für den lokalen Einkauf zu begeistern“, betont Weilmann. Hofschröer ergänzt: „Unsere Wirtschaftsförderung steht sowohl mit WKS als auch allen weiteren Einzelhändlern im engen Austausch und wird weiterhin alles daran setzen, in dieser beispiellosen Krise bestmöglich zu unterstützen und mit geeigneten Aktionen die Frequenz in der Innenstadt weiter zu stabilisieren.“

red