Wolfsburger Porschestraße wird ab morgen zum Kirmesplatz

Wolfsburg. Auf Einladung der WMG bieten Schausteller bis auf Weiteres an acht Ständen ihre jahrmarkttypischen Produkte an. Zudem gibt es ein Karussell.

Ab dem morgigen Freitag, 24. Juli, können sich Wolfsburger sowie Gäste der Stadt auf zusätzliche Angebote in der Wolfsburger Innenstadt freuen. Unter strenger Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Regelungen in Folge der Corona-Pandemie hat die WMG, wie sie mitteilt, ein Veranstaltungskonzept entwickelt, das die Porschestraße in den kommenden Tagen abwechslungsreich beleben soll. Bei „Summer in the City – Schaustellerwochen in der Porschestraße“ bieten insgesamt acht Schausteller- und Cateringstände sowie ein Karussell besondere Angebote für die großen und kleinen Innenstadtbesucher.

Kulinarisch geht es jahrmarkttypisch zu. Es gibt Schmalzkuchen, Holländische Pommes und gebrannte Mandeln genauso wie Crêpes, Lángos oder Poffertjes. Der Warenverkauf erfolgt entweder zum direkten Verzehr oder in eingepackter Form zum Mitnehmen. Ausgeschenkt werden zudemverschiedene alkoholfreie Softgetränke. Auf dem Hugo-Bork-Platz schaffen Stehtische sowie zahlreiche Bambusse und Palmen ein angenehmes Ambiente. Wie bei den einzelnen Schausteller-/Cateringständen werden auch die Tische mit großzügigem Abstand zueinander platziert.

Der kleine Markt ist bis auf Weiteres montags bis samstags geöffnet

„Mit unserem Format ‚Summer in the City – Schaustellerwochen in der Porschestraße’ möchten wir den hiesigen Schaustellern die Möglichkeit geben, auch in aktuell schwierigen Zeiten mit Kunden und Gästen in Verbindung zu bleiben. Zudem freuen wir uns, dass wir im Rahmen des Möglichen allen Besuchern der Innenstadt ein sommerliches Ambiente und Angebot zum Verweilen machen können“, betonen Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, die Geschäftsführer der WMG.

Geöffnet hat „Summer in the City – Schaustellerwochen in der Porschestraße“ während der innerstädtischen Geschäftszeiten. Montag bis Sonnabend von 11 bis 19 Uhr. Sonntags sind die Angebote nicht verfügbar.

red