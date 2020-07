Kinderpornographie – Polizei nimmt Wolfsburger fest

Durch umfangreiche Ermittlungen ist es der Ermittlungsgruppe Terrabyte der Polizei Wolfsburg gelungen, einen 37-jährigen Wolfsburger festzunehmen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, seit mehreren Jahren kinderpornografische Daten über das Internet heruntergeladen und auch an andere Personen weitergegeben zu haben. Ferner soll der 37-Jährige wiederholt zu Minderjährigen in Chats Kontakt aufgenommen haben. Hierbei habe er auf die Minderjährigen eingewirkt und sie aufgefordert, ihm pornografische Bilder und Filme zu schicken, schreibt die Polizei. Er selbst gab sich dabei immer als Kind oder Jugendlicher aus.

Bei einer erneuten Durchsuchung wurde bei dem Beschuldigten weiteres belastendes Beweismaterial aufgefunden und der 37-Jährige vorläufig festgenommen.

Seit Mittwoch sitzt der Mann in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Wolfsburg erlassen. Der 37-Jährige wurde am vergangenen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Insgesamt führte die Ermittlungsgruppe 80 Verfahren gegen den 37-Jährigen. Dabei mussten die Beamten in mehr als 3,5 Jahren Ermittlungsarbeit unzählige Datenträger mit kinderpornographischen Inhalt sichten. Eine Arbeit, bei der die Kommissare an ihre Belastungsgrenze gerieten.

red