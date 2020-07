Der Beruf des (Foto-)Journalisten kann ein gefährlicher sein. Fragen Sie mal meinen Kollegen Darius Simka, mit dem ich am Donnerstag auf Tour war. Zusammen mit Christian-René Temme besuchten wir insgesamt 34 Bienenstöcke. Und plötzlich passierte es. Erst stach die Biene Darius ins Ohr – um danach in dasselbe hineinzukriechen.

Wussten Sie, dass der Gehörgang um die drei Zentimeter, und eine Arbeitsbiene nur 11 bis 13 Millimeter lang ist? Keine Chance, das Tier mit einfachen Mitteln zu entfernen. „Das habe ich ja noch nie gesehen“ war ein Satz, den mein Kollege Darius an diesem Tag häufiger hören sollte: Von mir, vom Imker, von der Ärztin in der HNO-Ambulanz. Immerhin, der tapfere Fotograf hat die Pein gut überstanden. Die Biene eher nicht so.

