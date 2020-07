Volksbank Brawo wird Payment-Partner des VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg freut sich über einen neuen offiziellen Payment-Partner, der gleichzeitig zum Premium-Partner aufsteigt, wie der VfL Wolfsburg mitteilt. Der niedersächsische Fußball-Bundesligist und die Volksbank Brawo haben zum 1. Juli einen Kooperationsvertrag geschlossen, der zunächst bis zum 30. Juni 2023 gültig ist. Zudem wurde eine Option für weitere zwei Jahre vereinbart.

Implementierung der nächsten Stufe des digitalen Bezahlens im Stadion

Zentrales Projekt der Kooperation ist die Implementierung der nächsten Stufe des digitalen Bezahlens im Stadion. Die Volksbank stattet die Volkswagen-Arena mit modernster Technik aus, die den Bezahlvorgang maßgeblich beschleunige und damit die Service-Qualität rund um die VfL-Heimspieltage weiter erhöhe, heißt es in der Mitteilung. Ab der neuen Spielzeit wird auch die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens per Karte, Smartphone oder Smartwatch im und rund um das Stadion ausgebaut. Zusätzlich wird die Bank ihr Sponsoring-Budget für die nächsten drei Jahre maßgeblich erhöhen.

Schnellere Bezahlvorgänge, höhere Service-Qualität

Dank der neuen Technik und der übersichtlicheren Displays der zukünftig im Stadion genutzten Payment-Terminals, die bereits bei den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen im Einsatz sind, würden die einzelnen der am Spieltag durchschnittlich 20.000 Bezahlvorgänge der VfL- und Gästefans über Karte oder Mobiltelefon damit wesentlich schneller und transparenter möglich sein.

Beim Bezahlen bis zu 30 Euro wird keine PIN oder Unterschrift mehr gefordert

Den Fans stehen nun noch mehr und flexiblere Möglichkeiten der Bezahlung zur Verfügung. Durch das Bezahlen per Bankkarte, Kreditkarte, Smartphone, Smartwatch oder Volksbank-App sowie der Nutzung der VfL-Dauerkarte oder des VfL-Mitgliedsausweises sei ein schneller und hygienischer Bezahlvorgang möglich. Weitere Neuerung: Beim kontaktlosen Bezahlen wird bis zu einem Betrag von 30 Euro, perspektivisch sogar bis 50 Euro keine PIN oder Unterschrift mehr gefordert.

„Durch die Aufrüstung der Technik wird das Stadion-Erlebnis für die Fans verbessert“

Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Brawo: „Insgesamt werden die Verkaufskioske in der Volkswagen-Arena, auf der Fanmeile am Spieltag und in den VfL-Fanshops mit über

200 neuen Terminals ausgestattet, die dann binnen Sekunden den Bezahlvorgang abwickeln können. So können sich die Fans zukünftig am Spieltag noch schneller mit Getränken, Snacks und Fanartikeln eindecken.“ Auch Michael Meeske, Geschäftsführer VfL Wolfsburg Fußball GmbH, begrüßt die erweiterte Zusammenarbeit: „Durch die Aufrüstung der Technik wird das Stadion-Erlebnis für unsere Fans nochmals deutlich verbessert.“

red