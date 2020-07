79-jähriger Radfahrer wird in Wolfsburg überholt und stürzt

Eine Unfallflucht hat sich am Vormittag in Wolfsburg ereignet.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag im Bereich der Braunschweiger Straße, Ecke Siemensstraße ereignete. Wie die Polizei schreibt, befuhr ein 79-jähriger Radfahrer gegen 10.20 Uhr den Radweg der Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Siemensstraße querte er die Siemensstraße in Richtung Innenstadt.

Hier wurde der 79-Jährige von einem anderen Radfahrer überholt und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich nur leicht. Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere eine Frau, die an einem Rollator gehend an der Unfallstelle vorbeikam. Die Zeugen mögen sich melden bei der Polizei unter (05361) 46460.

red