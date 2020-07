Neuer Block für Skateboard-Tricks erfreut Wolfsburger Sportler

Junge Wolfsburger haben sich für ein neues Element im Skatepark im Allerpark eingesetzt. Das sogenannte Curb, ein spezieller Block für Skateboard-Tricks, wurde in den vergangenen Wochen gebaut und nun offiziell zur Benutzung freigegeben. Die jungen Menschen hatten am Prozess der Gestaltung und Umsetzung aktiv mitgewirkt, schreibt die Stadt.

Ausgangspunkt war das Ziel der jugendlichen Skater, ein neues, für sie passendes Skate-Element zu planen, zu gestalten und anzuschaffen. Sie engagierten sich im Jugendforum Wolfsburg, wo sie in ihrem Anliegen unterstützt und dahingehend beraten wurden, an welchen Stellen finanzielle und planerische Unterstützung zu erhalten sei. „Mit solchen Projekten soll jungen Menschen vermittelt werden, wie sie sich für ihre eigenen Interessen einsetzen können. Die Befähigung der Jugendlichen, eigene Projektideen in Kooperation mit Projektpartnern umzusetzen, führt auch zur Stärkung von Selbstvertrauen und Erfolgserlebnissen im Umgang mit öffentlichen Strukturen“, erklären Jan Schaller-Helmchen und Christian Radatus von der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“ des Geschäftsbereiches Jugend der Stadt Wolfsburg.

Um das Ziel zu erreichen, taten sich einige städtische Bereiche zusammen

Um das Ziel der Jugendlichen zu erreichen, erfolgte eine enge Abstimmung zwischen dem Geschäftsbereich Grün, dem Kinder- und Jugendbüro und der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Idee der Jugendlichen für ein Sitz-Element im Skatepark mit dem Betreuer des Jugendforums, Felix Wendt, geplant und realisiert.

red