Einbrecher stehlen in Westhagen Geld und Schmuck

Symbolfoto Einbruch durch ein Fenster. Foto am Freitag, 25. Oktober 2019 in Oberhausen Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

Westhagen. Einbrecher haben am Donnerstagabend in Westhagen Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei Wolfsburg hofft auf Hinweise von Zeugen.

Bargeld und Schmuck erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Wismarer Straße, wie die Polizei mitteilte. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstagabend zwischen 19.15 und 21.50 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Sie begaben sich zu der betroffenen Wohnung, öffneten gewaltsam die Eingangstür und betraten die Räume der Wohnung. Bei ihrem Beutezug seien ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände gefallen. Danach verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 4646-0.

