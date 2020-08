Kunde spuckt in Wolfsburg und sagt: „Jetzt hast Du Corona“

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft für Telekommunikationsartikel in der Wolfsburger Fußgängerzone. Nach Aussagen von Zeugen betraten gegen 17.18 Uhr zwei Männer das Geschäft und kamen mit einem 26-jährigen Angestellten in ein Gespräch.

Das Gespräch lief nicht im Sinne des Kunden

Anscheinend lief das Gespräch nicht so, wie einer der Kunden es sich gewünscht hatte, teilt die Polizei mit. Der Mann begann plötzlich, laut herumzuschreien und spuckte dem 26-jährigen Angestellten mit der Bemerkung „Jetzt hast du Corona“ mitten ins Gesicht. Danach verließen die beiden Kunden das Geschäft und gingen durch die Fußgängerzone in Richtung Kleiststraße.

Das Opfer wollte noch am selben Tag einen Arzt konsultieren

Der Täter war männlich, etwa 1,80 Meter groß und hatte einen dunklen Teint. Er war mit einem blauen T-Shirt, Shorts und einem hellen Basecap bekleidet. Außerdem trug er eine dunkle Sonnenbrille und einen Mundschutz. Besonders auffällig war seine starke Armbehaarung.

Sein Begleiter hatte ebenfalls einen dunklen Teint und war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Auffällig war ein weißer Verband, der um das linke Handgelenk gewickelt war. Das Opfer wollte noch am selben Tag einen Arzt konsultieren und einen Corona-Test durchführen lassen. Das Ergebnis steht aus.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass die beiden Personen anderen Passanten in der Fußgängerzone aufgefallen sind.

Hinweise zu dem Täter und seinem Begleiter nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße entgegen: (05361) 46460.

red