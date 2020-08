Kinder testen und bewerten Spielplätze in Wolfsburg

Der Bauspielplatz Westhagen und viele weitere Spielplätze in Wolfsburg dürfen an zwei Ferientagen ausgiebig getestet werden.

Das städtische Kinder- und Jugendbüro bietet an zwei Tagen in den Sommerferien für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren die Möglichkeit, einige Spielplätze in Wolfsburg zu testen und zu bewerten. Es darf gespielt, getobt und alles ausprobiert werden, wie die Stadt mitteilt. Vor Ort können die Kinder dann ihre Meinung loswerden: Kritik, Verbesserungsvorschläge und Lob sind willkommen. So kann das Feedback der Kinder in zukünftige Planungen mit aufgenommen werden.

Am Kinderspielplatz Kreuzkamp startet der Spielplatz-Check

Am Montag, 24. August, startet um 9 Uhr am Kinderspielplatz Kreuzkamp der Spielplatz-Check mit Fahrradtour: Von dort werden interessante Spielplätzen in Ehmen und Mörse erkundet. Da Spielen hungrig macht, wird auf dem Bauspielplatz Westhagen eine Pause mit Picknick eingelegt. Um 15 Uhr endet die Tour wieder am Spielplatz Kreuzkamp.

Kinder testen auch Spielplätze in Vorsfelde und Wendschott

Am Dienstag, 25. August, besuchen die Teilnehmenden beim Spielplatz-Check zu Fuß einige Spielplätze in Vorsfelde und Wendschott. Die Tour startet um 9 Uhr und endet um 15 Uhr, jeweils am Bolzplatz Wendschott (Bushaltestelle Wendschott Schützenplatz an der Kleitschestraße). Eine Pause mit Picknick ist auf dem Abenteuerspielplatz Buntspecht eingeplant. Weitere Infos finden sich unter www.ferien-wolfsburg.de, wo Eltern ihre Kinder anmelden können.

red